Schneider Electric: ventes au 1T à -7,6% sous l'effet du coronavirus en Chine

Schneider Electric a limité les dégâts au premier trimestre, avec une activité en recul de 7,6% largement affectée par l'épidémie de coronavirus en Chine, mais s'attend à un "impact significatif" pour la suite.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements pour l'énergie se monte sur ces trois premiers mois à 5,8 milliards d'euros, en baisse organique de 6,4% et à -7,6% en croissance publiée.

Sur l'Asie-Pacifique (environ un quart de l'activité du groupe), les ventes sont en repli de 19,1%.

Pour la suite, le groupe, qui avait connu en 2019 une année record, prévoit "un impact significatif" au deuxième trimestre au vu des mesures de confinement mises en place dans le monde, tout en se disant "confiant quant à son profil de croissance".

Le groupe, très présent en Europe et en Amérique du nord, "souhaite à ce stade s'abstenir de toute hypothèse quant à la forme et au calendrier de la reprise au second semestre 2020 ou au-delà".

Mais "nous entrons dans cette crise avec des fondamentaux solides", a déclaré le PDG Jean-Pascal Tricoire, dans un communiqué, citant l'"approche multi-locale" de son entreprise, l'essor de ses "services digitaux qui permettent de réaliser des opérations à distance" et "la solidité de la situation de trésorerie".

Au sortir de la crise, Schneider Electric "devrait être en mesure de tirer profit de l'essor des mégatendances portées par des initiatives gouvernementales" (tout électrique, tout digital, énergies renouvelables), ainsi que de la montée en puissance des investissements sur certains de ses principaux marchés (centres de données, infrastructures, bâtiments intelligents), estime le groupe.