Le marché du streaming, largement dominé par les acteurs américains, continue inlassablement de se développer. Récemment, une nouveauté française a fait son entrée. Née de la coalition formée par France TV, M6 et TF1, Salto, une plateforme de SVoD 100% "Made in France" a fait ses débuts en octobre 2020. Celle-ci ambitionne de faire grande impression auprès du public français en proposant à la demande tout ce que les trois chaînes mères ont à offrir.



Face à la suprématie de Netflix, l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché du streaming est un pari risqué. Toutefois, cela n'a pas empêché TF1, France TV et M6 de mener à bien leur plan initial : mettre sur pied une plateforme de streaming à la sauce française, baptisée Salto. Cette ambition suffira-t-elle pour faire écho auprès du public français ? Selon les premiers résultats trimestriels, c'est loin d'être le cas, du moins pour l'instant. Zoom sur les débuts timides de la plateforme française.

Salto, la plateforme de streaming française, un démarrage timide

Les services proposés par la plateforme Salto

La guerre du streaming vidéo continue tandis que chaque grand acteur du domaine est en constante réinvention pour fidéliser ses clients. Au milieu de ce tumultueux affrontement a récemment émergé une plateforme de streaming 100% française du nom de Salto. Elle vise le cœur du public français en proposant des programmes exclusifs tirés des trois piliers de l'audiovisuel français, à savoir TF1, M6 et France TV. Prenant exemple sur le leader du marché, Salto prévoit également de mettre à la disposition de ses abonnés des contenus originaux ainsi que des diffusions en avant-première, pour certaines séries (Alexandra Ehle, Les petits meurtres d'Agatha Christie ...). Outre les programmes proposés en streaming, Salto embarque également une fonction replay ainsi que la possibilité de regarder une vingtaine de chaînes télé en direct depuis la plateforme.

Le prix des différents types d'abonnement

Salto mise sur la diversité et la pluralité de ses services pour tenter de se faire une place sur le marché impitoyable du streaming français. Comme Netflix prévoyait d'augmenter ses prix en Europe, l'ouverture était idéale pour lancer une plateforme exclusivement française avec des prix attractifs. Tout comme chez Netflix et Disney+, Salto propose trois formules d'abonnement aux intéressés, respectivement à 6,99 €, 9,99 € et 12,99 € :



Solo : une seule connexion

Duo : deux connexions en simultané

Tribu : quatre connexions en simultané

Le nombre d'abonnés acquis après le premier trimestre

Qu'importe le forfait choisi, le catalogue proposé reste le même. La différence se joue sur le nombre de connexions simultanées à partir d'un même compte et permet donc à chacun dans la famille de choisir dans les 10 000 heures de séries, films, sitcoms. Les programmes étant disponibles en VO et en VF, pour le bonheur de tous.

Depuis octobre 2020, Salto en est actuellement à son quatrième mois d'existence. Pour l'heure, les chiffres réalisés par la plateforme, quoique loin d'être mauvais, ne sont pas excellents pour autant. Si la plateforme 100% française avait pour ambition de s'imposer sur le marché de l'Hexagone, ce n'est, pour l'instant, pas le cas, du haut de ses 200 000 abonnés. La plateforme flambant neuve enregistre déjà un déficit de près d'1 million d'euros et les choses ne vont pas en s'arrangeant. En effet, ce nombre d'abonnés inclut les 14 000 salariés des trois chaînes françaises à l'origine de l'initiative, bénéficiant chacun de 6 mois d'essai gratuit. Pour l'heure, seul l'avenir déterminera le futur de la plateforme au début timide. De son côté, Disney+ a franchi le cap des millions d'abonnés mondiaux.