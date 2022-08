Les choses se gâtent du côté des prix à la consommation. C’est, du moins, ce que confirme l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Les données de son dernier rapport attestent d’une hausse significative des prix. L’inflation sur l’année est portée à 5,8 % au mois de juin 2022, de quoi déclencher une revalorisation automatique du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s’apprête à augmenter pour la quatrième fois depuis octobre 2021. Cette augmentation en réalité l’incertitude et le déclin du contexte économique du pays. Tour d’horizon.

Salaire : le SMIC va augmenter en août 2022 / iStock.com - HJBC

À la poursuite de la hausse des prix à la consommation

Les pensions des retraites agricoles pour les conjoints collaborateurs sont loin d’être le seul cas de revalorisation en 2022. En effet, comme le dit l’expression “jamais deux sans trois”, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sera, pour la troisième fois de l’année, revalorisé au mois d’août 2022. À cette date, le salaire minimum augmentera de 2,01 %, conformément à l’inflation enregistrée au mois de juin. Pour rappel, les textes du Code du travail présentent deux cas de figure déclenchant une augmentation du SMIC :Soit dans le cadre de la revalorisation obligatoire annuelle, une revalorisation automatique qui prend effet le 1er janvier de chaque année ;Soit à cause d’une soudaine hausse de l’indice des prix à la consommation, excédant les 2 % d’augmentation par rapport à l’inflation prise en compte dans le cadre de la précédente revalorisation.La hausse du 1er août 2022 entre dans cette seconde catégorie, dans la mesure où l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pointe une inflation à hauteur de 5,8% au mois de juin, en comparaison à la situation de mars 2022.

Troisième hausse de l’année, quatrième en mois d’un an

Pour la troisième fois en 2022, le SMIC augmente conformément au Code du travail. Outre la revalorisation annuelle obligatoire qui survient en début d’année, la hausse prévue pour le mois d’août 2022 fait suite à l’augmentation du SMIC de +2,65 % au 1er mai 2022. Avant ça, une première revalorisation en octobre 2021 a ouvert la marche aux augmentations consécutives qui y ont fait suite. En somme, le SMIC a monté quatre marches sur la pente de l’inflation en moins de douze mois, établissant ainsi le record du plus grand nombre de revalorisations du salaire minimum en moins d’un an. En cause ? La flambée des prix à la consommation, qui s’est davantage empirée avec la hausse du prix de l’énergie.

Le palier de 1700 € bientôt atteint

Inflation oblige, le SMIC augmentera de 2,01 % au 1er août 2022 afin de compenser le pouvoir d’achat des Français aux revenus modestes face à la hausse des prix. Cette énième revalorisation déclenchée par l’augmentation de l’indice des prix porte le salaire brut minimum à 1678,65 € le mois. Une revalorisation de 33 € brut est observée, par rapport au SMIC précédent de 1645,58 € brut. En somme, un contrat à temps plein de 35 heures par semaine sera désormais payé 1328,82 € net le mois, soit un gain significatif de 314,19 € l’année. Plus tôt cette année ,la rémunération du livret A avait également été revalorisée.