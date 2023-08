Rien ne freine le succès des parcs d’attractions

Malgré plusieurs accidents, l’un à Europa-Park en Allemagne et l’autre dans une fête foraine au Cap d’Agde, les parcs se dirigent vers une année record.

Plusieurs blessés légers après l’effondrement d’une scène en plein spectacle. Lundi, Europa-Park a créé une grosse frayeur à ses visiteurs, au plus fort de la saison estivale. Situé à Rust en Allemagne, près de la frontière française, le parc d’attractions avait déjà subi mi-juin un incendie spectaculaire, qui s’était déclaré dans un local technique. Plusieurs centaines de pompiers avaient été dépêchés, et 25 000 visiteurs évacués.

Poids lourd de sa catégorie, Europa-Park a accueilli plus de 6 millions de visiteurs l’an passé, un record. À deux mois d'intervalle, ces deux incidents interrogent sur la sécurité du site, pourtant une obsession dans le secteur. Relayés par les réseaux sociaux, ils ont rapidement fait le tour d’Europe et ému les Français, qui représentent environ le quart de la fréquentation du parc.

«Pas d’inquiétude de la part des visiteurs»

D’une même voix pourtant, les professionnels rassurent: la fréquentation reste bien orientée. «Nous représentons l’ensemble des parcs d’attractions en France. Aucun n’a fait état de la moindre inquiétude de la part de ses visiteurs, assure Arnaud Bennet, président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC), également à la tête du parc d’attractions et animal Le Pal. L’accident a été provoqué par une structure éphémère, qui n’est pas utilisée en France. Quant aux attractions, elles appliquent la norme européenne. Ce sont des activités extrêmement sécurisées, avec des protocoles de maintenance strictes. L’an dernier, le secteur a accueilli 70 millions de visiteurs. On est à 50 millions cette année. Les clients ne viendraient pas aussi nombreux s’ils étaient inquiets» .

Une sortie plaisir préservée

Début août, le drame survenu sur un manège du Luna Park du Cap d'Agde provoquant un mort et un blessé grave a lui aussi suscité la sidération. Sans pourtant peser sur la fréquentation des parcs. «Les gens font bien la différence entre les fêtes foraines et les parcs d’attractions, poursuit Arnaud Bennet. L’été était bon à fin juillet, avec des disparités selon la météo. Août est bien parti. Sous réserve de septembre, 2023 devrait être une nouvelle année record» .

L'offre est large en France : il existe plus de 200 parcs (d'attractions, zoos....). Avec des géants comme Disneyland - de loin le premier- , mais aussi le parc Asterix, le Futuroscope ou encore le Puy du Fou.

Le secteur est porté par sa dynamique d’investissement, qui permet de renouveler en permanence l’expérience dans les parcs et lancer de nouvelles attractions. Il répond aussi au besoin de déconnexion des visiteurs, dans un monde anxiogène. Pour l’essentiel, il s’agit de familles, qui viennent à la journée ou quelques jours, selon leur budget. Même en période d’inflation, le parc d’attractions est une dépense plaisir qu’elles ne sacrifient pas.