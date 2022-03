Le gouvernement continue de mener ses travaux de revalorisation des petites retraites agricoles. Au mois de novembre 2021, la base minimum de pension de retraite de plus de 200 000 anciens exploitants agricoles a notamment été revue à la hausse. Poursuivant dans cet élan, le ministère de l’Agriculture et le secrétaire d’État chargé des retraites planchent cette fois-ci sur le montant de la retraite des conjoints et des aides familiaux agricoles.Depuis le 9 février 2022, une pension de retraite revalorisée est versée aux conjoints collaborateurs et aux aides familiales qui ont contribué au travail dans des exploitations agricoles. Zoom sur les détails.

Revalorisation des pensions des retraites agricoles pour les conjoints collaborateurs / pixabay.com - stevepb

Près de 200 000 retraités agricoles concernés

Après la revalorisation des retraites complémentaires Agirc et Arrco, c’est maintenant au tour des petites retraites agricoles de voir leur base augmenter. Comme prévu par la loi du 17 décembre 2021, la pension de retraite des aides familiaux et des conjoints collaborateurs d’exploitations agricoles est revue à la hausse. Ces derniers sont des non-salariés agricoles, mais qui bénéficient, au titre de leur contribution, d’une pension majorée de référence correspondant au minimum contributif prévue par le régime. Cette catégorie de retraités englobe les membres de la famille du chef d’exploitation qui ont participé à l’entretien de l’exploitation, à savoir le conjoint, les enfants, ainsi que les frères et sœurs. Au total, ce sont près de 200 000 retraités agricoles qui ont bénéficié, à compter du 9 février 2022, d’une retraite revalorisée versée par la MSA.

Les femmes, principales bénéficiaires de la revalorisation

Les femmes ont tendance à être moins payées que les hommes. À travers cette revalorisation des petites retraites agricoles, le ministère de l’Agriculture place les femmes retraitées en tant que conjointes collaboratrices ou aides familiales au centre. En effet, elles sont les principales bénéficiaires de la nouvelle mesure récemment entrée en vigueur. Concrètement, elles seront près de 120 000 à voir leur pension de retraite revalorisée d’un montant moyen de 70 € mensuel. De même, 30% de ces retraitées qui ont joué le rôle d’aide familiale ou de conjoint collaborateur au sein d’exploitations agricoles auront droit à une augmentation de plus de 100 € sur leur pension. Cette décision du gouvernement vise à récompenser comme il faut l’engagement et le dur labeur de ces collaborateurs et collaboratrices agricoles retraités.

Une base alignée sur celle des chefs d’exploitation

La revalorisation des retraites des non-salariés agricoles, incluant conjoints collaborateurs et aides familiales, aligne leur retraite de base sur celle des chefs d’exploitation. Ces derniers, depuis novembre 2021, bénéficient d’une pension revalorisée à hauteur de 85% du SMIC net agricole. En soi, leur retraite minimum est désormais portée à 1 046 €. La révision des retraites des non-salariés agricoles a suivi en février dernier, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Pour le gouvernement, cette revalorisation des retraites les plus basses était nécessaire pour honorer le travail fourni par les collaborateurs agricoles, au même titre que les chefs d’exploitation.