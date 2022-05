Retraites: Woerth (ex-LR) ne veut pas que la réforme soit différée

Rallié à Emmanuel Macron, l'ex-LR Eric Woerth, président de la commission des Finances de l'Assemblée, a estimé dimanche qu'il ne fallait pas différer la réforme des retraites, même si elle est "difficile", tout en prenant le temps de la concertation.

Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a défendu un report progressif de l'âge légal de départ à 65 ans à l'horizon 2030. Mais ce n'est "pas un dogme", avait-il insisté, en évoquant la possibilité de s'arrêter à 64 ans en 2027.

Les 65 ans ne sont "pas un totem", a répété il y a une semaine la Première ministre Elisabeth Borne. Mais "il faut assurer le financement de notre modèle social", a-t-elle martelé, en épinglant les promesses du RN ou de LFI de "travailler moins", à l'approche des élections législatives de juin.

M. Woerth ne veut pas non plus temporiser car "il y a toujours plein de raisons de ne pas faire les réformes difficiles". Or "un homme politique, une femme politique sont là pour prendre aussi des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'opinion publique", a déclaré à France Inter-Franceinfo-Le Monde celui qui en 2010, avec Nicolas Sarkozy, avait reporté l'âge légal de 60 à 62 ans.

"On ne gouverne pas uniquement en fonction des sondages, on gouverne en fonction de l'intérêt du pays", et "pas uniquement de l'intérêt à court terme", a insisté l'ancien ministre du Budget, défendant le régime par répartition en vigueur, synonyme de "justice entre les générations".

"Je ne cherche ni l'austérité ni la rigueur", s'est défendu celui qui se présente aux législatives dans l'Oise et se dit toujours "de droite".

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, chargé de la réforme des retraites, pense commencer une concertation en septembre-octobre. "Cela ne veut pas dire nécessairement négocier, c'est pas la même chose", a relevé M. Woerth.

"Il y a plusieurs réformes à mettre en place, sans doute au même moment, en tout cas dans un laps de temps relativement faible", a-t-il ajouté, citant également le sujet de la santé.