Retraites: Vallaud (PS) appelle la gauche à faire "front commun, sans se disperser"

Le patron des députés socialistes Boris Vallaud a plaidé mercredi pour que la gauche fasse "front commun" contre le projet de réforme des retraites, "sans se disperser", alors qu'Elisabeth Borne doit en annoncer les grandes lignes mi-décembre.

Un dîner au sujet notamment des retraites se tiendra à l'Elysée mercredi soir autour d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, avec les responsables de la majorité.

Le report de l'âge légal de départ à 65 ans semble "non négociable" et "nous nous y opposerons de toutes nos forces car il n'est pas juste", a assuré M. Vallaud devant l'Association des journalistes parlementaires.

"Le front syndical est à l'unisson" et, au sein de l'alliance de gauche Nupes, "il faut qu'on fasse front commun sans se disperser", a ajouté le député des Landes. "Non à cette retraite à 65 ans, notre stratégie est celle-là, et de ne parler à ce stade que de ça".

Le programme de la Nupes au printemps dernier prévoyait de "restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous après quarante annuités de cotisation avec une attention particulière pour les carrières longues, discontinues et les métiers pénibles".

A l'Assemblée, "l'intergroupe" de la coalition de gauche (LFI, PS, EELV, PCF) prévoit une discussion sur le sujet le 13 décembre avant une conférence de presse le 14 avec également des sénateurs de gauche.