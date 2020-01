Retraites : un risque de radicalisation ?

Le "compromis" proposé par Édouard Philippe aux syndicats "réformistes" avec le retrait de l'âge d'équilibre à 64 ans irrite les syndicats opposés à la réforme des retraites. Ils mettent en avant un risque de radicalisation des militants.

Manifestation contre la réforme des retraites, le 11 janvier 2020 à Nantes. ( AFP / LOIC VENANCE )

Après 41 jours de mobilisation, la frustration est grande chez les opposants à la réforme des retraites . Le courrier du Premier ministre Édouard Philippe, adressé samedi aux partenaires sociaux, qui tend la main à la CFDT sur l'âge pivot, "contribue à radicaliser les positions", a affirmé mardi 14 janvier à l'AFP François Hommeril, président de la CFE-CGC, qui réclame le retrait du projet de loi. Le président des cadres voit dans ce courrier "une manœuvre grossière" du gouvernement pour ne pas répondre aux questions des syndicats. Il rappelle que le camp des opposants, qui regroupe notamment, outre la CFE-CGC, la CGT, FO, Solidaires et la FSU, est majoritaire dans les secteurs public (58,3% des suffrages) et privé (54,57%).

" Les militants sont très en colère. Tout ce qu'ils voient dans ce courrier, c'est que le gouvernement parle avec des organisations qui ne sont pas dans la mobilisation ", relève pour sa part Éric Beynel, porte-parole de Solidaires, faisant allusion au fait que CFDT, CFTC et Unsa ne soient entrées dans la contestation que le 11 décembre, quand le chef du gouvernement a annoncé son intention d'intégrer cet âge pivot dans sa réforme. Le syndicaliste évoque aussi un risque de radicalisation. "Quand on a fait grève aussi longtemps et que rien n'a été obtenu, on ne s'arrête pas comme ça. Les gens sont extrêmement motivés", a assuré M. Beynel à l'AFP.

Mobilisation au moins jusqu'au 24 janvier

Samedi, Édouard Philippe a accepté de "retirer du projet de loi" pour un système de retraite "universel" par points l'âge d'équilibre de 64 ans en dessous duquel il ne serait plus possible de partir avec une retraite à taux plein en 2027 si les partenaires sociaux aboutissent à un accord d'ici fin avril. Un pas salué comme "une victoire" par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

Cette réaction a suscité une grande incompréhension chez les syndicats opposés à la réforme qui attribuent ce "compromis" à leur mobilisation , démarrée le 5 décembre. "Si on discute encore un certain nombre de choses, sur la pénibilité, sur les seniors ou sur les enseignants, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation", a relevé mardi sur LCI Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. "C'est pas parce qu'il y a eu discussions en bilatérales ou dans les couloirs". "Je leur rappelle (à la CFDT, ndlr) le très mauvais film qui s'est passé sur l'assurance chômage", a répété mardi Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière.

Après de nouvelles journées d'actions mardi 14 et mercredi 15 janvier, les syndicats ont également appelé à une journée interprofessionnelle de mobilisation jeudi 16. Les grèves et manifestations devraient se poursuivre, au moins jusqu'au 24 janvier, date de présentation du texte en Conseil des ministres. Et après ? "On vit au jour le jour", admet M. Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC, pour qui l'"énervement" des militants est d'autant plus important qu'aucune issue n'apparaît à l'horizon.

Un retrait provisoire du projet de loi demandé

Après avoir réclamé le retrait pur et simple du projet, il estime désormais que la "seule porte de sortie" serait "le retrait provisoire du projet de loi" pour qu'on "prenne le temps d'examiner les 5-10 gros problèmes posés, pour qu'on tombe sur un constat partagé". La réforme du système par points est "une décision politique" à laquelle la CFE-CGC ne veut pas s'opposer "par principe, de façon dogmatique". Philippe Martinez aussi a dit mardi être "ouvert" à une discussion sur l'équilibre financier du système, mais pas dans le cadre "contraint" proposé par le Premier ministre, qui a déjà écarté une hausse des cotisations.

Si les numéros un de la CFDT et de l'Unsa ont salué le compromis avec Édouard Philippe, la base dans les transports n'est pas prête à lâcher le mouvement, avec des reconductions votées à la RATP notamment. "Plus le mouvement est politisé, plus il dure - et ça c'est aussi la responsabilité du gouvernement -, plus il se radicalise et plus les individus dans ce mouvement peuvent se radicaliser", a relevé lundi Laurent Escure, le secrétaire général de l'Unsa. Il a invité l'exécutif à "trouver le moyen d'apaiser les choses pour que la qualité du dialogue social fonctionne autrement que par le rapport de force ".