Retraites : travailler plus longtemps ? «A 60 ans, on est encore jeune !»

Ses écouteurs sur les oreilles, Agnès traverse d'un pas énergique le centre commercial Beaugrenelle situé à Paris (XVe). Travailler plus longtemps pour toucher sa retraite à taux plein ? La quadra, cheffe d'entreprise dans le numérique, s'y prépare depuis belle lurette, comme la plupart des cadres supérieurs croisés ce jeudi dans ce quartier qui a voté en masse Emmanuel Macron en mai 2017 (35,97 % au premier tour, 87,46 % au second tour).« De toute façon, j'ai créé moi-même ma petite entreprise et je ne comptais pas partir de sitôt en retraite », poursuit cette mère de famille qui a installé son bureau à domicile et estime qu'il faut à la fois « faire des économies, supprimer les régimes spéciaux et simplifier notre système de retraite qui ne fonctionne plus », égrène-t-elle.Entre deux boutiques de prêt-à-porter décorées pour les fêtes, se mêlent touristes et salariés en pause déjeuner, comme Marie-Laure et Françoise, jeunes sexagénaires, toutes deux commerciales, elles aussi résignées à l'idée d'un âge pivot tel qu'envisagé par le gouvernement. « Cela ne nous fait pas forcément plaisir, mais il va falloir travailler plus longtemps. Démographiquement, la France ne va bientôt plus pouvoir supporter tous ces vieux dont je vais faire partie », lance, un sourire en coin, Marie-Laure qui travaille dans une compagnie pétrolière et a suivi avec attention les annonces du Premier ministre mercredi.«Les temps changent !»Venue faire des courses avec mari et enfants, Anne, juriste de 52 ans, voit d'un œil favorable le projet de réforme des retraites, tant pour la suppression des régimes spéciaux que pour les gestes à venir vis-à-vis des familles et des salariés qui exercent des métiers pénibles. « Les temps changent ! Aujourd'hui, on peut passer trente ans de sa vie à la retraite alors forcément, il va falloir participer davantage financièrement. Le gouvernement a fait des erreurs dans la ...