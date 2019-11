Retraites: si la "clause du grand-père" était "retenue", elle devrait s'appliquer "à tous"(Dussopt)

Olivier Dussopt le 22 octobre 2019 à l'Assemblée nationale ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique Olivier Dussopt a estimé vendredi que si la "clause du grand-père", consistant à n'appliquer la réforme des retraites qu'aux futurs travailleurs, "était retenue", elle devrait s'appliquer "à tous".

"Je pense que la réforme doit s'appliquer de la même manière à toutes les catégories", a répondu M. Dussopt, interrogé sur BFM TV "à titre personnel" sur cette piste à l'origine de dissonances gouvernementales.

"Si par exemple la +clause du grand-père+ (...) était retenue, il faut que cela s'applique à tous, salariés du privé, salariés du public. Si nous avons d'autres dispositions de transition, il faut les faire", a-t-il déclaré.

La "clause du grand-père", envisagée par Emmanuel Macron pour ménager les régimes spéciaux, a suscité récemment un cafouillage au sein de l'exécutif, alors que se profile une grève très suivie le 5 décembre, à la SNCF et à la RATP en particulier, contre le futur "système universel" censé remplacer les 42 régimes existants.

Si le Premier ministre Edouard Philippe souhaite maintenir toutes les options ouvertes avant l'écriture du projet de loi, le haut-commissaire aux retraites avait jugé son application "impossible" pour une "question d'équité".

"Si on (le) fait pour une profession, il faut (le) faire pour tout le monde, question d'équité, ça veut dire que l'on renonce à la réforme", avait expliqué Jean-Paul Delevoye.

"Lorsqu'on appartient à un gouvernement engagé dans une réforme aussi importante (...) il y a une responsabilité (...) c'est de ne jamais ajouter à la cacophonie", a dit M. Dussopt.

C'est "de ne jamais ajouter à la confusion et de faire en sorte que le travail soit le plus collégial possible pour qu'ensuite la décision soit appliquée par tous. C'est de la prudence mais c'est aussi de la responsabilité", a-t-il insisté.

