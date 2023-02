Retraites: Ruffin pense que "c'est dans le pays que ça va se régler"

Le député LFI François Ruffin pense que la bataille des retraites ne va pas se jouer au Parlement mais "dans le pays", débouchant sur "une révolte" ou, en cas d'échec des opposants, sur un "dégoût durable".

A la veille du coup d'envoi devant l'Assemblée nationale des débats sur la réforme repoussant l'âge de départ à 64 ans, l'élu de la Somme considère dans un entretien dimanche à Libération que ce ne sera pas le lieu décisif.

"Non, c'est dans le pays que ça va se régler, soit par une révolte, soit par un dégoût durable. Le gouvernement ne compte plus convaincre, mais juste vaincre, vaincre par la résignation, par la lassitude", déplore-t-il, en voyant un "risque évident" d'une arrivée prochaine de Marine Le Pen au pouvoir.

"Les gens se disent: +A quoi bon la démocratie?+ Cette réforme aggrave la chose. Nous assistons, sous nos yeux, à un président de la République qui fait sécession avec la nation. Il met notre pays en danger", accuse M. Ruffin.

"Le combat qu'on a à mener aujourd'hui, c'est moins contre la macronie que contre la résignation. La bataille de l'opinion est déjà gagnée, mais il faut que les Français se disent: +on peut gagner+", ajoute-t-il.

Après deux journées de grève et de manifestations, les 19 et 31 janvier, dont la dernière a dépassé le record de participation de 2010, l'intersyndicale organise deux nouvelles journées d'action, mardi et samedi prochains.

Les syndicats comme l'alliance de gauche Nupes demandent le retrait du projet de réforme des retraites, qui n'a le soutien que de 31% des Français selon un sondage Ifop pour le JDD.