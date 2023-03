Retraites: réquisition de 11 stations-service dans les Bouches-du-Rhône pour véhicules "prioritaires"

Face à l'aggravation des tensions d'approvisionnement en essence dans les Bouches-du-Rhône, onze stations-service du département seront réquisitionnées de mercredi à vendredi matin, pour assurer exclusivement le ravitaillement de certains véhicules "prioritaires", a annoncé mardi la préfecture de police.

"Ces stations-services (...) sont réquisitionnées pour une durée de 48 heures à compter de mercredi à 6 heures, aux fins d'approvisionnement en carburant des véhicules des professions prioritaires", peut-on lire dans un arrêté publié mardi soir.

Parmi les professions prioritaires listées figurent notamment les véhicules des professionnels de santé, de secours, d'opérateurs funéraires, de taxis conventionnés CPAM, de transports routiers de marchandises, de transport collectif de voyageurs ou encore de services de portage de repas à domicile.

La préfecture de police de ce département du sud-est de la France a justifié son arrêté en expliquant que "les Bouches-du-Rhône connaissent une forte et rapide dégradation des ruptures en stations", 54% d'entre-elles manquant d'un type de carburant (essence ou diesel)".

Cette décision va donc plus loin que celles prises dans d'autres départements où seules des "files prioritaires" dédiées pour accéder plus facilement aux pompes ont été mises en place ces derniers jours.

Mardi matin, le gouvernement avait annoncé de premières réquisitions de personnels pétroliers depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, au dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille, une décision qui a suscité des tensions dans un contexte politique inflammable.

Des incidents ont ainsi éclaté en fin de matinée devant le dépôt pétrolier, où plusieurs centaines de grévistes, principalement de la CGT, avaient bloqué un des accès au site et allumé des feux de palettes, avaient constaté des journalistes de l'AFP.

En début d'après-midi, les manifestants ont finalement reculé face aux forces de l'ordre et, selon la préfecture de police, le dépôt fonctionne normalement depuis.

Les fédérations CGT des ports et docks et des industries chimiques et la CGT des Bouches-du-Rhône ont condamné "fermement cette répression qui ne fait que renforcer (leur) détermination pour obtenir le retrait" de la réforme des retraites adoptée lundi par l'Assemblée nationale suite à l'échec des deux motions de censure présentées face à l'article 49.3.