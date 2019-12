Retraites : que sait-on vraiment de la réforme ?

Les mesures précises devraient être annoncées quelques jours avant Noël. Et mettre un terme aux nombreuses incertitudes, alors que la grève contre la réforme des retraites commence ce jeudi. Après des mois de flottement, où l'exécutif a assuré que de nombreux volets n'étaient pas arbitrés, le Premier ministre, Edouard Philippe, et le Haut Commissaire en charge du dossier des retraites, Jean-Paul Delevoye, devraient clarifier les choix du gouvernement autour du 15 décembre.D'ores et déjà, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a martelé ces derniers jours que le gouvernement souhaitait « mettre en place une réforme universelle, équilibrée et sociale ». LIRE AUSSI > Martine Aubry : «Les Français ont raison de redouter une entourloupe»Comment ? En rassemblant, tout d'abord, les 42 régimes de bases et complémentaires - et notamment les régimes spéciaux - en un seul régime de retraite « universel ». Pour y parvenir, un système par point sera mis en place. Exit donc le nombre de trimestres cotisés obligatoires pour toucher sa retraite. Avec la future réforme, qui devait au départ entrer en vigueur en 2025, les actifs cumuleront des points tout au long de leur carrière. Ces points seront ensuite transformés en euros. La valeur de ce point sera examinée chaque année à l'Assemblée, mais, c'est promis, pas question qu'elle soit revue à la baisse. VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Toutefois, il faudra « travailler plus longtemps », a d'ores et déjà annoncé Edouard Philippe. Un âge pivot devrait être instauré - l'âge de 64 ans a été plusieurs fois énoncé - pour partir à la retraite. Avant cet âge charnière, le montant de la pension subirait une décote et, dans le cas contraire, serait gratifié d'une surcote.Par ailleurs, le gouvernement souhaite mettre en place cette réforme à l'équilibre financièrement. Où ...