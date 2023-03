Retraites: premiers blocages routiers à Rennes

Plusieurs manifestants bloquent dans la nuit de lundi à mardi un important axe routier de Rennes selon Bison Futé, ce qui constitue une des premières actions d'une journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites du gouvernement.

En raison d'une "manifestation sociale", la Route nationale 24, située Route de Lorient, non loin du Roazhon Park où évolue le Stade rennais, est "fermée" à "tous les véhicules", indique Bison futé.

"Une manifestation sociale impliquant une centaine de personnes est en cours depuis 1H00 environ à hauteur de la porte de Lorient sur la RN 24 dans les deux sens de circulation (...) dans le département de l'Ille-et-Vilaine. La durée de l'événement est indéterminée", selon un message de Bison Futé transmis aux médias.

"Depuis la rocade de Rennes en extérieur et intérieur, l'accès à la RN 24 en direction de Lorient est fermé. Depuis la RN 24 en arrivant de Lorient, la RN 24 est également fermée", d'après la même source.

"Sur les routes de Rennes, au port de Gennevilliers, sur les ronds-points de Rouen, dans les centrales: la veillée de la grève du 7 mars a déjà commencé", a indiqué la CGT sur son compte Twitter, en diffusant des photos.

Sur d'autres images publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des barricades installées, avec des palettes de bois enflammées et des poubelles, ainsi que des pancartes appelant à la grève, et des camions bloqués derrière.