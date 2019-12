Retraites : pourquoi cette réforme maintenant

C'était une promesse du candidat Macron en 2017. « Notre projet, écrit-il dans son programme, ce n'est pas de changer encore une fois tel ou tel paramètre du système de retraites. Il est de clarifier et de stabiliser les règles du jeu, une fois pour toutes, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficie exactement des mêmes droits ».Mais pas question, annonce-t-il alors, de toucher à l'âge légal de départ à 62 ans. « Mais ceux qui le souhaitent pourront choisir de travailler plus longtemps afin d'améliorer leur pension. » Pour le reste, « notre système restera fondé sur la répartition. Il continuera à tenir compte de la diversité des carrières, dont certaines sont plus longues ou plus pénibles. Il préservera les avantages sociaux, par exemple ceux qui sont liés à la maternité. Mais il le fera de manière plus transparente et plus juste ». Le futur président de la République plaide pour un système à points qui, martèle-t-il, pour un euro cotisé, donne à chacun les mêmes droits. C'est donc la fin des régimes spéciaux.Réduire la dette publiqueÀ peine élu, le chef de l'Etat enclenche la réforme, crée le 12 septembre, par décret, le poste haut-commissaire à la Réforme des retraites et y nomme Jean-Paul Delevoye. Sa mission : trouver un consensus avec les partenaires sociaux en vue de la publication d'une loi-cadre... au premier semestre 2018.Mais dès la fin 2017, alimenté par des projections successives et contradictoires du Conseil d'orientation des retraites (COR), le débat sur l'équilibre financier du système des retraites a resurgi, questionnant sur la nécessité - ou pas - de faire des économies. Car si fin 2017 les prévisions du COR étaient plutôt optimistes, avec un besoin annuel de financement évalué à 2,2 milliards d'euros à partir de 2020 (0,1 % du PIB), six mois plus tard, sur la base d'hypothèses plus pessimistes, ce ...