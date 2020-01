Retraites : les syndicats battent le pavé sans faire un pas vers le gouvernement

Tout un symbole. Pour cette quatrième mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, ce sont les cheminots de la SNCF et les agents de la RATP, en première ligne depuis le 5 décembre, qui ont ouvert la manifestation parisienne. Des drapeaux rouges de la CGT cheminots et verts de Sud Rail, en tête de cortège, pour marquer leur 36e journée de grève. Un record ! « Demain (NDLR : vendredi) on en sera à 37 jours d'affilée », lâche un groupe de cheminots, tout sourire, en tentant maladroitement de représenter avec leurs doigts ce nombre. « C'est historique, poursuit l'un d'eux. L'année dernière, contre la réforme ferroviaire, nous avions fait 36 jours mais c'était par intermittence. Cette fois, c'est 36 jours d'affilée et demain avec 37 jours, on sera les champions de la grève toute catégorie. » Une fanfaronnade. Car derrière cette gloriole, c'est bien l'énervement et la colère, qui monte de la base jusqu'à la tête même des syndicats. « Nous avons une réunion vendredi avec le gouvernement, je ne connais pas au moment où je vous parle (NDLR : jeudi, 14 heures), ni l'heure, ni le lieu ni même avec qui j'ai rendez-vous, détaille Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Et je viens même d'apprendre que le projet de loi sera présenté à la presse avant même les syndicats. C'est quand même bizarre, non ? ».Avec la même colère froide, le leader de FO, Yves Veyrier exhorte : « L'acte 2 de ce gouvernement serait qu'il entende et qu'il apaise... Enfin. Car après 36 jours de grève, la colère est toujours là. Les Français sont majoritairement opposés à cette réforme. »«Le gouvernement mène une politique de fracture»Autour du « carré » des leaders syndicaux, CGT, FO, CFE CGC et FSU qui exigent tous le retrait de la réforme de retraite par points, les slogans fusent. « Ni bus ni soumis », brandit un agent de la RATP. « Pas de trêve jusqu'au ...