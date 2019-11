Retraites : les mères de famille grandes perdantes de la réforme ?

Selon une étude de l'Institut de la protection sociale (IPS), les mères de familles pourraient être pénalisées par le futur système universel par points présenté par le gouvernement.

Le haut-commissair aux retraites Jean-Paul Delevoye le 25 novembre 2019 à Paris. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le gouvernement martèle que le système universel par points sera plus juste pour les mères de famille. Elles seraient au contraire nombreuses à être pénalisées par cette réforme des retraites , selon une étude de l'Institut de la protection sociale (IPS) dévoilée mardi 26 novembre et dont Le Figaro se fait l'écho. "Le gouvernement avait reconnu que les familles de trois enfants seraient perdantes, mais nos simulations montrent que le nouveau dispositif est aussi défavorable aux mères d'un et deux enfants" , a affirmé auprès du quotidien Bruno Chrétien, président de l'IPS.

Disparition des trimestres gagnés par enfant

Actuellement, les salariées du privé bénéficient de 8 trimestres par enfant ainsi que d'une majoration de 10 % pour les deux parents à partir du 3è enfant. Les trimestres pourrait disparaître , si le haut-commissaire des retraites Jean-Paul Delevoye garde le cap au profit d'une majoration de 5 % par enfant pour l'un ou l'autre des parents .

Selon les chiffres avancés par l'IPS et publiés dans Le Figaro , avec la mise en place de l'âge pivot à 64 ans (équilibre financier), les pertes pour de nombreuses mères de famille sont considérables.

Des pertes "d'une ampleur exceptionnelle"

"Pour une femme gagnant 15.000 euros par an et ayant cotisé 152 trimestres, la perte serait de 750 euros par an avec un enfant et de 1633 euros avec deux enfants. Pour un salaire annuel de 40.000 euros, le manque à gagner atteindrait 2000 euros par an pour les mères d'un enfant et 4354 euros si elles en ont eu deux", rapporte le quotidien national.

Ainsi, pour 38 années travaillées, une mère de famille perdrait 9,09 % si elle a un enfant et 17,21 % si elle en a deux. Pour les mères de trois enfants, le manque à gagner "est d'une ampleur exceptionnelle", assure l'IPS. Elles perdent la majoration de 10 % en plus des trimestres. Selon un exemple cité par Le Figaro : "le manque à gagner serait ainsi de 18,66 % pour les parents de trois enfants ayant cotisé 38 ans et de 24,65 % s'ils ont cotisé 43 ans".

Très peu de femmes seront gagnantes

Pourquoi de telles pertes ? "Tout cela s'explique par le fait que si les mères veulent partir au même âge, elles devront supporter une décote de 10 % s'appliquant en deçà de l'âge pivot qui annihile largement la majoration des 5 % pour enfant ", commente Bruno Chrétien, président de l'IPS. "Le paradoxe de la réforme Delevoye est qu'elle va pénaliser les femmes alors que le système actuel leur devenait plus favorable", dénonce-t-il. Peu de femmes y gagneront a-t-il insisté, cette fois au micro de RTL :celles qui "ont une carrière de 30 ans" et celles qui ont "5 ou 6 enfants" uniquement.