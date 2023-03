Retraites: les députés PS demandent que les négociations avec les sénateurs soient publiques

Le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud a demandé lundi que la réunion mercredi de parlementaires chargés de trouver un compromis sur la réforme des retraites soit publique, afin d'être à la hauteur du "moment politique".

Sept députés et sept sénateurs, et autant de suppléants, négocieront au Palais Bourbon en commission mixte paritaire (CMP), à huis clos comme c'est l'usage. S'ils parviennent à un accord, ce qui est probable, le texte sera soumis jeudi au vote du Sénat puis de l'Assemblée, pour son adoption définitive.

"Cette semaine, nos travaux seront particulièrement regardés par nos concitoyennes et concitoyens et par les médias. Soyons à la hauteur de leurs attentes légitimes en matière de publicité des travaux parlementaires et du moment politique que nous traversons", a écrit M. Vallaud à la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, dans un courrier communiqué à la presse.

"Alors que la réforme des retraites mobilise comme rarement des millions de Françaises et de Français et l'ensemble des organisations syndicales contre elle, la qualité de la délibération parlementaire sur ce projet de loi est notoirement insuffisante", estime le patron de groupe, qui rappelle les délais contraints et le recours au vote unique au Sénat en fin de semaine dernière en première lecture.

"Au nom de l'exigence de clarté, de sincérité et de transparence des débats parlementaires", il demande que la conférence des présidents de l'Assemblée décide mardi de la publicité des travaux de la CMP mercredi.

Sa demande a toutefois peu de chances d'aboutir, une des conditions du succès des CMP étant la sérénité des échanges, ce qui n'est pas favorisé par la publicité, dans la configuration actuelle de l'Assemblée.

Camp présidentiel et droite ont la main en CMP, avec respectivement cinq et quatre titulaires chacun, dont Olivier Marleix, patron des députés LR.