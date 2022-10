Retraites: les députés communistes prévoient de déposer une motion en vue d'un référendum

Les députés communistes ont l'intention de déposer avec l'alliance de gauche Nupes une motion à l'Assemblée qui, si elle était adoptée, ouvrirait la voie à un référendum sur la réforme des retraites, ont-ils annoncé mardi.

Ces parlementaires avaient initié la même démarche en février 2020 contre le précédent projet avorté de réforme des retraites. Mais leur motion avait alors été rejetée par l'Assemblée.

"Au sein du Parlement, je ne vois pas qui peut s'opposer" à l'expression de la "souveraineté populaire" aujourd'hui, a lancé devant la presse un des porte-parole des députés PCF, Sébastien Jumel.

Pour déposer une telle motion, il faut la signature d'au moins 58 députés, ce qui sera aisé à gauche. Et avec les autres groupes d'opposition, "la discussion s'engage", a indiqué son collègue Pierre Dharréville.

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a souhaité la semaine dernière que les Français soient "consultés par référendum" sur la réforme des retraites. Le député LFI François Ruffin s'est aussi prononcé dimanche pour un référendum, estimant que "le mandat qui est en jeu", c'est "celui du président de la République".

Selon M. Jumel, "on est dans un contexte on ne peut plus anxiogène, et le président de la République, dans une extrême solitude du pouvoir, s'entête dans son mauvais projet de réforme des retraites. Et il brandit l'arme nucléaire de la dissolution, comme si elle était de nature à paralyser l'opposition".

"Le groupe communiste a réfléchi à une manière de faire la démonstration que le Parlement n'était pas dans l'obstruction mais jouait son rôle de porte-voix des Français" refusant cette réforme, a encore expliqué ce député de Seine-Maritime.

La motion serait mise au vote au début de l'examen du projet de loi. L'exécutif a décidé de temporiser sur cette réforme, axe majeur de la campagne de réélection d'Emmanuel Macron, en rouvrant un cycle de concertations pour l'adoption d'un projet de loi "avant la fin de l'hiver", alors qu'une partie de la majorité, dont le président du MoDem François Bayrou, s'opposait à une réforme rapide via un amendement au budget de la Sécu.