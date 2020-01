Retraites : les avocats envahissent le tribunal de grande instance de Paris

Les avocats ont donné de la voix ce lundi après-midi, peu avant 17 heures, à l'occasion de la rentrée solennelle du tribunal de grande instance de Paris. Comme dans bon nombre de juridictions de province ce lundi, ils ont voulu marquer leur opposition au projet gouvernemental de suppression de leur régime autonome, prévu dans la future loi portant sur la réforme des retraites.Des dizaines de robes noires ont envahi le hall du palais de justice de Paris, lâché des ballons gonflés à l'hélium dans le hall du tribunal et actionné des cornes de brume pour bien marquer leur présence. Le bâtonnier de Paris Me Olivier Cousi a été applaudi lorsqu'il a annoncé que 164 barreaux étaient en grève dans le pays. Les avocats ont scandé : « Grève générale jusqu'au retrait total. » Puis, « Belloubet, démission ! » Certains, parmi les plus jeunes, avaient crié un peu plus tôt : « Macron démission ! » Au Palais de justice de Paris pour la rentrée solenelle, des #GiletsJaunes et des #avocats, chant et ballons contre la #ReformeRetraites.(video Eric Pelletier) pic.twitter.com/mYQXL5jcik-- Nelly Terrier (@NellyTerrier) January 20, 2020 Ils ont été rejoints par plusieurs hommes portant des Gilets jaunes, vêtements sur lesquels étaient inscrits des slogans en hommage aux « victimes » des violences policières. Ces derniers ont entonné des chants des Gilets jaunes, en remplaçant dans l'une des chansons certaines paroles par la formule « les robes noires », voulant ainsi montrer leur soutien à cette profession.Au terme d'un jeu « du chat et de la souris » dans les escaliers et les ascenseurs, ils ont été empêchés par les forces de l'ordre d'entrer dans la salle d'audience où allaient s'exprimer le procureur de la République et le procureur en charge du Parquet national antiterroriste pour cette rentrée solennelle "Grève générale jusqu'au retrait total" scandent les #AvocatsEnGreve qui manifestent dans ...