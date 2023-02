Retraites: léger regain de mobilisation dans plusieurs villes

Plusieurs manifestations en province contre le projet de réforme des retraites rassemblaient un peu plus de monde samedi que celles de mardi, mais moins que les deux premières journées de mobilisation, selon les premiers chiffres des autorités, qui divergent de plus en plus de ceux des syndicats.

Le sursaut est surtout visible dans les villes moyennes, comme à Roanne (Loire) où la police a compté 6.000 manifestants, contre 3.000 mardi.

Même tendance à Périgueux, où 5.200 personnes ont défilé contre 3.700 quatre jours plus tôt. Ou encore à Guéret, avec 4.000 participants contre 2.900 en début de semaine.

Un rebond lié à la présence d'un public plus familial, avec davantage de parents accompagnés de leurs enfants dans les cortèges. Comme à Rennes, où Gabriela Caleffi et son mari Julien ont emmené leur fils de neuf ans, Thiago, pour "lui montrer qu'en France, on a le droit de manifester et que c'est un droit important".

La jauge restait cependant en-deçà des niveaux enregistrés au début du mouvement social, comme à Pau (8.500 contre 14.000 les 19 et 31 janvier) et Angoulême (5.000 contre 9.000 au maximum).

Idem à Toulouse, où la préfecture a dénombré 25.000 manifestants. Mais la CGT en a compté 100.000, soit un écart de un à quatre, plus marqué que lors des journées précédentes.

Des estimations toujours plus éloignées aussi dans d'autres villes, où les autorités ont fait état d'une moindre mobilisation, quand les syndicats annonçaient au contraire une participation stable voire en hausse. C'est notamment le cas à Tarbes, avec 4.600 manifestants selon la police et 10.000 d'après les organisateurs.

A Saint-Etienne, les chiffres variaient même de un à six (entre 5.300 à 30.000), comme à Clermont-Ferrand (entre 8.000 et 50.000).