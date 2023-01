Retraites: le seul totem du Medef, c'est l'équilibre financier du système, selon Roux de Bézieux

Le système de retraites en France doit être réformé pour garantir son équilibre financier, a affirmé mercredi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux dans un entretien à l'AFP, après une entrevue avec Elisabeth Borne.

"On a besoin d'une réforme des retraites. Il y a un sujet de démographie qui fait que malheureusement la situation financière va se dégrader dès l'année prochaine et qu'on est dans des déficits qui sont très significatifs et qu'il faut rééquilibrer le régime", a assuré le dirigeant de la première organisation patronale française, dont les entreprises regroupent plus de 9 millions de salariés.

"Le seul totem qu'on a, ce n'est pas l'âge [de départ], mais l'équilibre financier", a insisté Geoffroy Roux de Bézieux.

Il a ajouté qu'il pouvait "y avoir un scénario à 65 ans beaucoup plus généreux sur les départs anticipés, le minimum contributif, etc. et un scénario à 64 ans qui est forcément moins généreux sur les compensations".

"On n'a pas eu du tout de signes de la Première ministre" pour l'une ou l'autre de ces options, a-t-il rapporté. La cheffe du gouvernement recevait mardi et mercredi l'ensemble des organisations syndicales et patronales.

Concernant la retraite minimale, le Medef "est d'accord pour financer un minimum contributif qui soit à 85% du Smic, mais il me semble important que les actifs gagnent plus que les retraités", a encore dit Geoffroy Roux de Bézieux,

Le dirigeant du Medef a estimé qu'il ne serait possible de financer cette mesure que pour les nouveaux retraités en cas de relèvement de l'âge de départ à 64 ans, tandis qu'un départ à 65 ans permettrait selon lui d'en faire bénéficier l'ensemble des retraités.

Concernant les critères d'usure au travail permettant de partir plus tôt, "on comprend qu'on va arriver à une position équilibrée" avec les branches qui "vont négocier sur des codes métiers qui auront été présumés exposés" à des facteurs de pénibilité, et qu'ensuite "il y aura pour ces métiers un suivi médical individuel renforcé pour déterminer si oui ou non ils doivent partir plus tôt".

Enfin, au sujet de l'index senior que le gouvernement souhaite mettre en place pour améliorer le taux d'emploi à des âges proches de la retraite, "on a redit notre opposé de principe", a expliqué Geoffroy Roux de Bézieux.

"Une entreprise qui embauche beaucoup d'apprentis et qui voit donc mathématiquement son pourcentage de seniors se réduire va être classée comme mauvaise entreprise par rapport à une entreprise qui n'a rien fait", a-t-il pris en exemple pour illustrer les craintes de l'organisation patronale.