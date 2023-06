Retraites : le rapport du COR prouve que la réforme était nécessaire, selon le gouvernement

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a ironisé mercredi sur ceux qui ne jugeaient pas la réforme des retraites nécessaire et expliquent aujourd'hui qu'elle ne suffira pas pour équilibrer le système, après un rapport en ce sens du Conseil d'orientation des retraites (COR).

"Ce que m'inspire la dernière intervention du COR, c'est que s'il y avait un doute, oui, la réforme des retraites était indispensable", a-t-il asséné lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"Il fallait faire cette réforme du système des retraites. Elle nous permet d'obtenir un équilibre à horizon 2030. Les décrets sont en train d'être sortis", a-t-il martelé.

Dans un rapport dévoilé par la presse lundi, le COR estime que la réforme adoptée ne ramènera pas comme promis l'équilibre financier en 2030 et prédit au contraire un retour "durable" des déficits dès l'an prochain.

La situation serait cependant plus dégradée sans la réforme, qui va limiter le nombre de retraités et donc freiner les dépenses, a complété le COR.

"(Face à) quelqu'un qui vous dit au mois de février qu'il n'est pas nécessaire de faire une réforme parce que la situation économique ne le justifie pas et qui, une fois que vous avez fait la réforme, trois mois plus tard, vous dit en fait que votre réforme ne suffit pas et qu'il faut faire plus, moi j'ai tendance à considérer qu'on va faire comme on a dit", a poursuivi le porte-parole.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a aussi jugé que le COR validait l'utilité budgétaire de sa réforme des retraites.

Le patron sortant de la CFDT, Laurent Berger, estime en revanche que les nouvelles révisions du COR démontrent que la réforme a été faite "à l'aveugle" et que "ce n'était pas celle-là qu'il fallait faire".

Le leader cédétiste a une nouvelle fois plaidé pour un texte visant à instaurer un système universel des retraites, projet avorté d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat.