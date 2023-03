Retraites: Laurent Berger appelle les députés à "voter en leur âme et conscience"

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a appelé mercredi les députés à voter "en leur âme et conscience" sur la réforme des retraites, alors que le gouvernement fait et refait les comptes des voix qui pourraient se porter ou non sur ce projet.

Quelques minutes avant le début de la commission mixte paritaire (CMP) entre députés et sénateurs sur le projet de réforme, qui si elle devait être couronnée de succès déboucherait sur un dernier examen du texte dans les deux chambres jeudi, M. Berger a indiqué sur BFMTV qu'il "espérait" convaincre certains députés de voter contre une réforme "qui va provoquer un malaise dans le monde du travail".

"C'est normal d'avoir une discipline de groupe, mais là on parle du réel, du monde du travail, de ceux qui se sont mobilisés pendant le Covid", a-t-il dit

Selon lui, voter la réforme, c'est "prendre la responsabilité d'un monde politique encore plus déconnecté du monde du travail".

Sur le terrain, "on est passé d'un processus de contestation d'une réforme", à "un sentiment de colère voire de ressentiment dans certaines têtes", a-t-il aussi estimé.

Interrogé sur la grève des éboueurs, M. Berger a critiqué l'appel à réquisition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ce mouvement est en train de devenir "un objet politique alors que c'est un objet social", a-t-il déploré en considérant qu'on ne peut pas "passer sous silence" les conséquences de deux ans de travail de plus pour les éboueurs.

"On ne peut pas avoir applaudi" pendant les confinements leur travail et estimer comme sur certains plateaux de télévision "qu'ils sont quand même un peu privilégiés", a ajouté le leader syndical.

"Que les gens qui disent ça aillent faire ce boulot-là et qu'ils envoient leurs gosses faire ce boulot-là", a-t-il lancé.