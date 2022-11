Retraites: la Sécu défend le transfert des cotisations Agirc-Arrco

La polémique sur le transfert du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco "relève du fantasme", a affirmé jeudi le directeur de l'Urssaf, Yann-Gaël Amghar, assurant que cette réforme permettra d'économiser près de 700 millions d'euros par an.

L'Urssaf contre-attaque: après le tir de barrage de l'Agirc-Arrco inquiet d'une "captation" de ses ressources, puis la diatribe de parlementaires accusant l'Etat de "se servir dans les caisses", et enfin l'annulation de la mesure votée par le Sénat dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, M. Amghar a dénoncé lors d'une conférence de presse les "contre-vérités" des opposants à ce projet.

Acté fin 2019, ce transfert massif de cotisations (plus de 87 milliards d'euros cette année, prélevés à 25 millions de salariés du privé et reversés à 13 millions de retraités) pourrait entrer en vigueur en 2024 si la version adoptée à l'Assemblée - via le 49.3 - est rétablie en deuxième lecture la semaine prochaine.

"Beaucoup de choses relèvent du fantasme ou de la désinformation", a déclaré le directeur de l'Urssaf, assurant que son réseau - qui gère la trésorerie de la Sécu - n'aura "pas le droit de toucher aux réserves" du grand régime des salariés du privé et qu'il n'y a "pas de risque de faire moins bien" dans le calcul des pensions.

L'objectif est au contraire de "simplifier la vie des entreprises", qui n'auront "qu'un seul interlocuteur" pour leurs cotisations, tout en générant un "gain pour les finances publiques" d'au moins 680 millions d'euros (400 millions de réduction des impayés, 280 millions de "rendement des contrôles"), sans compter la suppression d'au moins 600 emplois en doublon.

"C'est un projet maîtrisé, le risque d'accident industriel n'est absolument pas avéré", a assuré le président de l'Urssaf, Thibault Lanxade, pourtant membre d'un Medef hostile à cette réforme.

Les "tensions apparues sur la dernière ligne droite" sont "peut-être liées au débat sur la réforme des retraites", a-t-il suggéré, soulignant "l'inquiétude légitime des partenaires sociaux de s'assurer que le régime soit maintenu".