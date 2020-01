Retraites : «La promesse d'un régime universel sera tenue», annonce Laurent Pietraszewski

Nommé le 18 décembre en remplacement de Jean-Paul Delevoye, Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'Etat aux retraites, sera mardi au cœur des dernières négociations lancées en présence d'Édouard Philippe. Vendredi, il nous a reçus dans son ministère, avenue Duquesne (Paris, VIIe), pour évoquer l'état du projet de réforme après de nombreuses concessions aux salariés des régimes spéciaux.Marins, policiers, militaires, danseurs de l'Opéra ont obtenu des aménagements à la réforme des retraites. Peut-on encore parler d'un vrai régime « universel » ?LAURENT PIETRASZEWSKI. Compte tenu de la diversité de la population active en France, ces quelques cas que vous citez sont en réalité extrêmement limités. Sur le fond, la promesse d'un régime universel dans lequel un euro cotisé donnera les mêmes droits, est tenue. Je suis très sensible à ce que nous respections nos engagements de campagne. On a toujours expliqué qu'il pourrait y avoir, en fonction des activités, des âges de départ différents. Cela figurait dans le programme d'En Marche. Nous avons une approche pragmatique. L'universalité de la pénibilité n'est pas remise en cause si on admet que mettre sa vie en danger pour défendre la Nation ou partir en mer 20 jours d'affilée, c'est différent des autres métiers.Pourquoi la pénibilité des marins ne serait-elle pas évaluée sur les critères généraux - le travail de nuit, le bruit... - applicables aux autres professions ?Il faut avoir le courage de dire qu'il y a des situations extrêmement difficiles, exceptionnelles, et qu'elles doivent être prises en compte. Elles ne peuvent pas toutes rentrer dans un schéma général, aussi détaillé soit-il. On ne va pas demander à tous les Français : « Êtes-vous en situation de partir en mer 20 jours, loin de votre famille, pour travailler 18 heures sur 24 ? »Les Français comprendront pour les marins. Mais pour les pilotes ? Ceux-ci ...