Retraites: la France se prépare à un «jeudi noir» reconductible

Les organisations syndicales appellent à une mobilisation contre la réforme, qui s'annonce très suivie.

L'épreuve de force. La grande grève promise par les syndicats (hormis la CFDT) et la plupart des organisations de la jeunesse contre la réforme des retraites du gouvernement débute ce jeudi 5 décembre. Les transports publics et les administrations devraient tourner au ralenti, voire pour certains d'entre eux se retrouver à l'arrêt. La mobilisation, annoncée depuis plus de deux mois et renforcée par une communication confuse (et parfois agressive) de l'exécutif, risque d'être massive.

À la SNCF, la direction estime être en mesure de ne pouvoir faire circuler que 10 % des trains, soit autant que lors du conflit de 1995 et trois fois moins qu'en 2018, au moment de la réforme du statut de l'entreprise ferroviaire. Preuve de la force de la mobilisation, les lignes au départ de la gare Saint-Lazare, à Paris, seront fermées. À la RATP, les syndicats promettent une journée aussi noire que le 13 septembre dernier: seules les lignes 1 et 14, automatisées, rouleront normalement, la 4 et la 7 de façon plus erratique.

Dans l'Éducation nationale, les premières remontées des organisations syndicales font état de près de 70 % des enseignants en grève dans le primaire et de 40 % d'écoles fermées, parfois sans service d'accueil organisé par les communes.

«Un jour de grève, on sait gérer...»

Mais le mouvement ne se limitera pas aux seuls transports et services publics. Le conflit aura aussi une incidence sur les entreprises, ne serait-ce qu'en empêchant les salariés de se rendre sur leur lieu de travail. «Un jour de grève, on sait gérer, prévient le PDG d'une entreprise d'intérim qui anticipe ne pas pouvoir assurer un tiers de ses missions, au mieux. Le problème, c'est quand ça dure.» Or, le mouvement est reconductible de jour en jour dans les transports et tout le monde a en ligne de mire le lundi 9 au matin lorsque les salariés, qui ont pu prendre leurs dispositions les deux premiers jours du conflit, vont devoir retourner travailler.

Toute la question est également de savoir si, au-delà du soutien passif (on appelait cela en 1995 «la grève par procuration»), le privé va embrayer et déborder le cadre des régimes spéciaux dans lequel le gouvernement a voulu enfermer les grévistes. Et ainsi donner corps à une «convergence des luttes» qu'espèrent les opposants, politiques et syndicaux, à Emmanuel Macron. Déjà, les routiers ont prévu d'entrer dans la danse ce samedi 7 décembre. D'autres professions, dont les préoccupations sont pourtant éloignées de celles des cheminots ou des conducteurs de métro, entendent également donner de la voix pour se plaindre de la réforme des retraites ou de problèmes plus corporatistes.

C'est notamment le cas des avocats, qui appellent à une journée «justice morte» dans la continuité de leur journée d'action du 16 septembre. Ou celui des policiers, dont certains syndicats plaident pour des «actions reconductibles» à partir de jeudi... Quant aux «gilets jaunes», qui prévoient de se joindre aux défilés programmés un peu partout en France, ils projettent de se rappeler ce week-end au bon souvenir de l'exécutif.

Quoi qu'il en soit, le spectre de la grande grève plane, faisant craindre celle de 1995 (22 jours d'affilée de conflit contre le projet de Juppé de réforme des régimes spéciaux), voire de 2003 (jusqu'à un million de personnes dans la rue avant l'été contre la réforme Fillon des retraites) et de 2010 (avec pas moins de 13 journées nationales de mobilisation sur 10 mois contre le relèvement de l'âge de départ décidé par Nicolas Sarkozy). Avec son cortège de conséquences économiques aujourd'hui bien identifiées. À savoir que 10 jours de conflit amputent la croissance annuelle de 0,1 point de PIB et qu'une journée de grève à la SNCF coûte 20 millions d'euros à l'entreprise.

Reste que l'histoire montre aussi que le rebond de l'économie, une fois le conflit passé, a toujours effacé les pertes enregistrées au moment de la mobilisation. En 1968, le PIB a ainsi rebondi de 7,7 % au troisième trimestre après avoir chuté de plus de 5 % à cause des événements du mois de mai.

