Retraites: l'Assurance vieillesse se dit "prête" pour appliquer la réforme

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) "sera prête" à appliquer concrètement la réforme des retraites au 1er septembre, date de son entrée en vigueur officielle, a indiqué mercredi son directeur général Renaud Villard.

"On sera prêt pour le 1er septembre (...) il n'y aura pas d'alerte sur le calendrier", a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis).

La mise en oeuvre de la réforme représente un défi d'organisation pour la Cnav, qui doit former ses agents aux nouvelles modalités de retraite et adapter son infrastructure informatique, sans qu'il n'y ait de rupture pour toutes les personnes qui vont partir en retraite dans les prochaines semaines et mois.

"Dès le mois de juillet, il y aura des retraites qui seront calculées suivant les nouvelles règles", a annoncé M. Villard.

Les décrets d'application de la réforme n'ont pas encore été publiés mais le seront à temps, a-t-il assuré, avec notamment la parution attendue dès le début juin du décret concernant les nouvelles dispositions "carrières longues", un point clef de la réforme.

Interrogé sur une enquête de l'hebdomadaire Politis, évoquant une souffrance au travail des salariés de la Cnav, liée en particulier à des manques d'effectifs, M. Villard a indiqué qu'il ne "mésestimait pas la fatigue cognitive des équipes", contrainte d'absorber rapidement les nouvelles règles du jeu.

Plus qu'un conflit social, la "vraie inquiétude" est plutôt "une forme de grève avec les pieds" et de "lassitude" des équipes, a-t-il expliqué, souhaitant pouvoir lancer rapidement des négociations avec les syndicats sur la qualité de vie au travail.

La Cnav a reçu l'autorisation d'embaucher 500 personnes (équivalent temps plein) pour faire face à la charge de travail représentée par la réforme, dont 200 "ont commencé à être recrutées par anticipation dès février", a-t-il par ailleurs souligné.