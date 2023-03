Retraites: "Il n'y a pas d'interpellations injustifiées", selon le préfet de police

Le préfet de police Laurent Nuñez a affirmé mardi qu'il n'y avait "pas d'interpellations injustifiées" à Paris dans le cadre de la mobilisation contre l'emploi du 49.3 pour faire adopter la réforme contestée des retraites.

"Il n'y a pas d'interpellations injustifiées, je ne peux pas laisser dire ça", a déclaré M. Nuñez sur BFMTV, alors que syndicats d'avocats, de magistrats et des politiques de gauche ont dénoncé des gardes à vue "arbitraires".

"On interpelle pour des infractions qui, à nos yeux, sont constituées" et, une fois le placement en garde à vue décidé par un officier de police judiciaire (OPJ), "nous avons 48 heures pour essayer de matérialiser l'infraction, c'est court", a insisté le préfet de police.

"Quand on arrive au bout des 48 heures, parfois on n'a pas caractérisé l'infraction, on est dans un Etat de droit, c'est heureux et à ce moment-là, il n'y a pas de poursuites", a poursuivi Laurent Nuñez.

Le préfet a souligné par ailleurs "qu'un certain nombre de personnes n'ont pas été déférées (présentées devant un juge, NDLR) mais il y a eu des alternatives aux poursuites, donc l'infraction était constituée".

Selon le dernier bilan consolidé du parquet de Paris, 425 personnes ont été placées en garde à vue lors des trois premières soirées de manifestations spontanées, de jeudi à samedi. Seules 52 d'entre elles ont fait l'objet de poursuites à l'issue.

Les chiffres pour les soirées de dimanche et lundi ne sont pas encore disponibles, a indiqué le parquet.

Au total, 287 personnes, dont 234 à Paris, ont été interpellées lundi soir en France lors d'une cinquième soirée consécutive de manifestations spontanées contre l'usage du 49.3, selon une source policière.

Au cours de cette soirée, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un policier qui assène un coup de poing au visage d'un manifestant à Paris.

Le préfet de police, qui a reconnu que le geste paraissait sur les images "inadapté", a indiqué avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative pour établir le déroulé des faits.

Le parquet de Paris a indiqué en fin de journée qu'une enquête préliminaire avait été confiée mardi à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices.