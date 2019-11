Retraites : Edouard Philippe recevra les partenaires sociaux avant le 5 décembre

La scène dit tout du climat de fébrilité au sommet de l'Etat, à trois semaines de l'appel à la grève reconductible lancé par la CGT, la FSU, FO et Solidaires contre la réforme des retraites. « Moi je suis prêt à tenir, mais combien de temps la majorité parlementaire tiendra ? », a défié Edouard Philippe ce mardi devant les responsables de la majorité réunis pour leur petit-déjeuner hebdomadaire à Matignon. Réponse, lucide, du patron des sénateurs LREM, François Patriat : « La majorité tiendra, mon cher Edouard, autant de temps que l'opinion publique tiendra ». Chef des députés MoDem, Patrick Mignola a pour sa part alerté, sans prendre de gants : « La majorité ne tiendra évidemment pas une grève de quinze jours... »Anticiper, plutôt que subir ? Selon nos informations, le Premier ministre recevra tous les partenaires sociaux à Matignon avant le 5 décembre, probablement sous la forme de rencontres bilatérales. « Il est question qu'il y ait un dernier moment de discussions avec les syndicats avant la fin du mois », confirme Matignon, qui précise que les invitations sont en train de partir.Au MoDem, on réclame une grand-messe socialeDans les coulisses du pouvoir, la pression monte sur Emmanuel Macron et Edouard Philippe pour qu'ils n'attendent pas une nouvelle déflagration sociale pour déminer le dossier brûlant des retraites, qui menace de faire tache d'huile dans les hôpitaux et, désormais, dans les facultés. « On a intérêt à reprendre la main et à ne pas attendre le 5 décembre comme on attend une catastrophe, en espérant qu'elle ne se produise pas », décrypte un dignitaire de la majorité.Toujours selon nos informations, les parlementaires MoDem envisagent d'adresser un courrier officiel au Premier ministre pour le presser d'organiser une grand-messe sociale à Matignon avant le 5 décembre, afin de reprendre la réforme à zéro. Et les mêmes de rappeler le précédent de la taxe carbone, ...