Retraites : des manifestants déterminés mais la mobilisation s'étiole

« L'esclavage dure plus longtemps avec Macron », proclame la pancarte d'un manifestant -- référence à une (vieille) publicité pour un anticalcaire. Le visage du président y apparaît en grand, caricaturé en vendeur de lessive. Au total, 250 000 personnes, selon la CGT, ont manifesté ce jeudi à Paris, de Montparnasse (XVe) vers la Place d'Italie (XIIIe), à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC) pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. Seulement... 23 000, selon le ministère de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, nombre des présents ont désormais « l'habitude de se retrouver », s'amusent-ils presque pour cette 6e mobilisation interprofessionnelle depuis le début du mouvement, le 5 décembre.Après six semaines de conflit et alors que le trafic SNCF revient progressivement à la normale, l'enjeu était fort pour les syndicats opposés à la réforme. « La détermination est toujours aussi grande, tonnait Philippe Martinez, le patron de la CGT, avant le départ de la manifestation parisienne. Il n'est jamais trop tard pour faire céder un gouvernement ».Beaucoup redoutent un coup de rabot sur leur salaireEstelle, enseignante à Jules Ferry A, à Nanterre (Hauts-de-Seine), est de cet avis. « Le gouvernement fait la sourde oreille, s'agace-t-elle. Il nous traite comme des enfants en train de faire une petite crise qui va passer toute seule. Mais Macron a tout faux : nous poursuivrons notre mobilisation jusqu'au retrait de cette réforme ! »Dans le petit groupe de professeurs grévistes qui l'entourent, ils sont plusieurs à anticiper « des centaines d'euros de salaire en moins » à la fin du mois... Ce jeudi, les enseignants étaient encore très présents dans les cortèges, malgré un taux de grévistes en baisse à la mi-journée : 6,6 % dans le primaire et 6,83 % dans les collèges lycées, contre respectivement 18,81 % et 16,49 % jeudi dernier, selon le ministère de ...