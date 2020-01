Retraites : des grèves dans les transports, l'énergie et les écoles

Pour cette quatrième journée interprofessionnelle de grève et de manifestations, ce jeudi, la mobilisation remonte quelque peu dans les transports. « Le trafic sera très perturbé sur l'ensemble du territoire, prévoit la SNCF. Avec une situation particulièrement difficile en Ile-de-France. » Dans le détail, elle prévoit un Transilien sur trois en moyenne, quatre TER sur dix (mais en partie remplacés par des bus), trois TGV sur cinq, un trafic perturbé sur les lignes internationales (Thalys, Eurostar, Lyria, ICE et autres) et moins d'un Intercités sur cinq. Les usagers peuvent donc s'attendre à nouveau à une belle pagaille dans les stations et les gares. VIDÉO. 33 jours de grève et la cohue persiste dans le métro parisien La protestation contre la réforme des retraites s'exprimera également du côté des raffineries, même si Total mesurait ce mercredi un taux de grévistes inférieur à 5 %. « Nos cinq sites, Donges, Feyzin, Normandie, Grandpuits et La Mède, produisent et stockent les carburants en attendant la fin des blocages d'expéditions », affirme la direction du groupe pétrolier français.De quoi éloigner le spectre d'une pénurie de carburant ? « Fermer les robinets, même en laissant les raffineries tourner au ralenti peut avoir un impact », affirme Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques (FNIT) à la CGT. Pourtant, « moins d'une centaine de stations-service, sur les 11 000 que compte le parc français, sont actuellement à sec », affirme Francis Duseux, le président de l'UFIP (Union française des industries pétrolières). Un chiffre modeste, quelques jours seulement après un gros week-end de retour de vacances.Les électriciens annoncent eux aussi des actions : baisses de charge dans les centrales thermiques et nucléaires, coupures ciblées ou encore basculement en heures creuses. « Ces trois jours prochains seront déterminants », estime Sébastien ...