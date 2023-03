Retraites: des étudiants et lycéens à nouveau mobilisés

Des étudiants et lycéens se sont à nouveau mobilisés vendredi pour protester contre la réforme des retraites et exprimer leur colère après le déclenchement de l'article 49.3, avec des établissements bloqués et des rassemblements parfois marqués par des tensions.

Selon le syndicat étudiant L'Alternative, une quinzaine de sites universitaires étaient bloqués vendredi en France (Nanterre, centre Cassin de Paris 1 ou Mulhouse) et une vingtaine d'autres occupés (Bordeaux Montaigne, Lyon 2...).

A Paris, des étudiants se sont rassemblés en fin de matinée devant le site de Tolbiac de l'université de Paris 1, bloqué administrativement à titre préventif, rejoints par d'autres qui s'étaient retrouvés place de la Sorbonne.

Les étudiants - entre 150 et 400, selon eux - ont ensuite tenté d'organiser une manifestation improvisée, avec l'idée d'aller soutenir des éboueurs grévistes à l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, mais le mouvement a été rapidement réprimé par la police, ont-ils indiqué.

"Cette manifestation sauvage n'a pas fait beaucoup plus que quelques centaines de mètres", a indiqué à l'AFP Jack, 21 ans, étudiant en droit à Paris 1 et membre du NPA jeunes.

"On s'est fait réprimer très fortement par la police", a renchéri Lorélia Fréjo, 23 ans, étudiante en sociologie à Paris 1 et membre du collectif anticapitaliste Le Poing Levé, pour qui "ça exprime vraiment la peur du gouvernement".

Quelques lycées ont également été bloqués vendredi, comme les lycées Turgot et Henri-IV à Paris.

Devant Henri-IV, une centaine de jeunes se sont rassemblés dès le matin, pour certains juchés sur des poubelles devant l'entrée, a constaté une journaliste de l'AFP. Parmi les pancartes, on pouvait lire "49.3 dans ta gueule" ou "Ça dépasse les Borne".

"Le principe du 49.3 est vraiment antidémocratique", a expliqué, Raphaëlle, 16 ans, en première à Henri-IV, ajoutant que "c'est assez symbolique de faire ce blocus ici aujourd'hui, parce que c'était le lycée de Macron".

"On a réussi à mobiliser tous les élèves. Ça montre vraiment qu'il y a consensus", a renchéri Nina, 16 ans, également en première dans ce lycée.

Des étudiants pourraient participer à un nouveau rassemblement à 18h place de la Concorde, après un appel circulant sur les réseaux sociaux émanant de groupes antifacistes.

Jeudi, plus de 1.600 jeunes avaient défilé au départ de la Sorbonne avant de rejoindre d'autres manifestants place de la Concorde à Paris, non loin de l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3.