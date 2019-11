Retraites : dernière tentative de conciliation avant l'épreuve de force

Le compte-à-rebours s'accélère. À dix jours de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la tension s'accroît à mesure que la date approche. Lundi matin, et pendant deux jours, Édouard Philippe va tenter de reprendre la main en conviant à Matignon syndicats et patronat pour un nouveau round de discussions. Et sortir du flou sur le contenu même de la réforme ? C'est loin d'être sûr. « Le 5 décembre n'est qu'une étape. Le fil de la négociation est toujours là et n'est pas rompu », veut croire un proche d'Emmanuel Macron. Autrement dit, « rien ne devrait bouger d'ici là », anticipe un ministre.De quoi braquer les syndicats. Et même le Medef de Geoffroy Roux de Bezieux qui, dans nos colonnes dimanche, a estimé que l'ambiguïté entretenue par la majorité « ne fait rajouter que de la tension à la tension ». « Le Premier ministre ne veut pas se laisser enfermer dans la logique de la confrontation, ni dans celle de la précipitation, renvoie-t-on à Matignon. On se prépare au mouvement de grève du 5 décembre, mais il y aura un après. Il veut donc se préserver un dialogue social ». « On n'est pas là dans une réforme thématique, comme celle de l'assurance chômage. Les retraites, c'est un mastodonte de 340 milliards d'euros par an. Ce n'est pas simple », embraye un poids lourd du gouvernement.«Le gouvernement joue la méthode Coué»Résultat, jusqu'à mardi, c'est surtout de calendrier dont il devrait être question. À savoir : comment organiser les prochaines phases de négociations qui seront articulées autour de trois thèmes : la définition du futur système de retraite, la question de la transition, puis celle de l'équilibre budgétaire de ce régime largement déficitaire. Et tant pis si, d'ici là, le mouvement social se concrétise par une convergence des luttes et un 5 décembre aux allures de jeudi noir dans toute la France. « C'est une journée à ...