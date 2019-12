Retraites : dans la rue le 17 décembre, des syndicats unis... en apparence

La situation ne s'était pas produite depuis 2010 et la précédente mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi 17 décembre, après le ralliement de Laurent Berger, huit syndicats appelleront à manifester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement d'Edouard Philippe.Au départ organisée par le premier bloc des contestataires - CGT et FO en tête -, la manifestation du 17 décembre comptera aussi dans ses rangs les troupes des syndicats réformateurs, Unsa, CFDT, CFTC et CFE-CGC, peu enclins d'habitude à descendre dans la rue. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : comment le gouvernement a tendu un piège aux syndicatsLa ligne de fracture qui sépare les deux camps sera visible mardi dans le défilé parisien. Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, ne devrait pas marcher dans le carré de tête aux côtés de son acolyte de la CGT, mais avec ses troupes, à l'arrière. Sur le fonds, deux visions s'affrontent. « Nous n'allions pas diviser la manifestation en deux, mais nous ne sommes pas sur les mêmes mots d'ordre. Nous ne sommes pas contre la réforme », martèle Frédéric Sève, spécialiste des retraites à la CFDT.Chez les réformistes, l'Unsa joue un rôle clé« La convergence des luttes, ce n'est pas notre truc. Nous ne sommes pas sur le tout ou rien comme la CGT », renchérit Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'Unsa (l'Union nationale des syndicats autonomes).Seulement sixième en nombre d'adhérents - 200 000 contre plus de 600 000 pour la CGT et la CFDT -, ce dernier syndicat joue un rôle clé dans ce conflit grâce à son poids à la RATP, à la SNCF et chez les enseignants.Avec la CFDT et la CFTC, l'Unsa se situe clairement dans le camp des réformistes. Favorable au régime universel de retraite à points, le bloc des réformistes réclame le retrait de « l'âge d'équilibre » (ou « âge pivot ») de 64 ans pour toucher sa retraite à taux plein, mais ...