Retraités : combien vous rapporte l′abattement fiscal de 10 % ?

Le patron du Conseil d?Orientation des Retraites, celui du Medef et certains élus ont récemment appelé à mettre à contribution les retraités pour redresser les comptes publics.

Fausse polémique

Ils se trompent ! La déduction forfaitaire de 10 % accordée aux salariés n'est pas de même nature que l'abattement accordé aux retraités.

La première est destinée à compenser les frais professionnels des actifs, le second à alléger la charge fiscale des inactifs. Il a été instauré en 1978 pour tenir compte du fait que nos aînés ne peuvent pas frauder, contrairement à d'autres contribuables, car les pensions sont déclarées directement au fisc par les caisses de retraite.

Le Conseil d'État a d'ailleurs acté dès 1965 que les retraités ne peuvent pas pratiquer la déduction de 10 % pour frais professionnels.

Mais qu'importe ces détails, supprimer cet abattement pourrait rapporter 3 à 4 milliards d'euros par an à l'État. Et vous, combien vous rapporte-t-il ? Et combien perdrez-vous s'il disparaît ?

Jusqu'à 1 983 euros d'impôt en moins

Les 10 % imputés par le fisc sur les retraites sont compris entre un minimum applicable par retraité et un maximum applicable par f