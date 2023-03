Retraites: cinq interpellations après des violences dans la nuit à Rennes

Cinq personnes ont été interpellées en marge de violences commises à Rennes lors d'un rassemblement d'une centaine d'individus dans le centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Selon la préfecture, ces violences émaillées de dégradations ont été commises en début de soirée, quelques heures après la fin de la manifestation contre la réforme des retraites.

"Cinq individus ont été interpellés et seront déférés à l'autorité judiciaire" indique la préfecture, ajoutant que "trois policiers ont été légèrement blessés".

Alors qu'"une centaine d'individus" occupait le site d'un ancien cinéma, "des barricades ont été érigées avec des matériaux de chantiers voisins".

Certains ont mis le feu à des poubelles et la circulation a été entravée, précise la préfecture dans un communiqué. "Un commerce de vêtements a été saccagé", ajoute-t-on de même source.

Selon la préfecture, malgré les invectives et les jets de projectiles, forces de sécurité et pompiers ont rétabli l'ordre dans la nuit, avec le concours des services municipaux et métropolitains qui ont procédé au déblaiement et au nettoyage de la voirie.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier "condamne avec la plus grande fermeté" ces violences et ces dégradations, souligne le communiqué de la préfecture.