Retraites : ce que l'âge pivot va changer pour vous

L'âge légal de départ ne bougera pas, mais un âge d'équilibre va être instauré. C'est l'une des grandes annonces d'Édouard Philippe qui a présenté mercredi son projet de réforme des retraites. Il sera toujours possible de partir à 62 ans, en revanche, pour profiter de sa retraite en entier, il faudra atteindre un certain âge. Sinon, un malus sera appliqué sur la pension de retraite de base. À l'inverse, tout actif qui travaillera au-delà de cet âge, pourra toucher un bonus.Le Premier ministre propose aux partenaires sociaux de fixer l'évolution de ce fameux « âge d'équilibre » ainsi que le montant du bonus/malus. S'ils ne s'entendent pas, le gouvernement a prévu d'instaurer cet âge pivot à 64 ans à partir de 2027. Pour y arriver, il compte avancer progressivement à partir de 2022. Cette année-là, l'âge d'équilibre sera de 62 ans et 4 mois, puis il augmentera ensuite de 4 mois par an pour atteindre donc 64 ans en 2027. Le gouvernement veut aussi fixer une décote ou surcote de 5 % par an autour de cet âge pivot.Tous les actifs nés après 1959 concernésSelon le scénario du gouvernement, tous les actifs - aussi bien salariés du privé que fonctionnaires et indépendants - nés après 1959 seront concernés. Mais concrètement, qu'est-ce que l'instauration progressive de l'âge d'équilibre va changer pour eux ? Nous avons demandé au cabinet Optimaretraite de passer à la moulinette trois profils de salariés du privé, en partant de l'hypothèse qu'ils auraient la totalité de leurs trimestres pour partir à taux plein à l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans.Afin de montrer uniquement l'effet de l'âge pivot sur la retraite de base, Optimaretraite a considéré que la retraite complémentaire ne subissait aucune variation. C'est l'hypothèse du « toutes choses égales par ailleurs ».