Retraites : Bayrou (MoDem) pointe le déficit "extrêmement grave" du système

Le système des retraites est dans une situation financière "extrêmement grave", qui justifie la réforme en cours, a jugé dimanche le maire de Pau François Bayrou (MoDem), un proche allié d'Emmanuel Macron.

"Il se passe que notre système de retraite, depuis très longtemps, est en déficit extrêmement grave", a souligné le président du Modem invité de France Inter, Le Monde et franceinfo.

François Bayrou s'est refusé à critiquer la Première ministre Elisabeth Borne, qui a jugé dimanche que l'âge de départ porté à 64 ans n'était "plus négociable".

"C'est le coeur de la réforme", a-t-il souligné, "si on disait que la réforme, ça n'est plus le décalage pour qu'il y ait plus de personnes qui travaillent, alors il n'y aurait plus de réformes".

Il a tenu à rappeler "la raison de cette réforme", à savoir "un déficit de 30 milliards d'euros tous les ans". Or "c'est l'État qui apporte cette somme pour arriver à un équilibre" et "les chiffres repris habituellement sont des chiffres après versement de 30 milliards de l'État".

"Si l'État avait cet argent", a plaidé M. Bayrou, "on pourrait discuter, on considérerait que ça va", mais "c'est de l'argent que l'État emprunte tous les ans, de sorte que l'équilibre du système de retraite, il est mis à la charge des générations qui viennent".

"Maintenant, il y a le temps parlementaire et il y aura sûrement des ajustements mais le coeur de la réforme, il est là, on le défend, on le porte, parce qu'on y croit et qu'on pense que c'est nécessaire", a insisté pour sa part sur RTL le ministre des Transports Clément Beaune.

Ce projet très contesté, tant par les syndicats que par l'essentiel des oppositions, sera examiné dès lundi par les députés en commission, sous l'oeil des opposants qui organisent mardi un nouveau temps fort de mobilisation dans la rue.

