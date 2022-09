Retraites: "Au Sénat, nous assumerons nos responsabilités", promet Larcher

"Le statu quo n'est pas possible" sur la réforme des retraites, qui est "indispensable", a affirmé jeudi le président LR du Sénat Gérard Larcher, reprochant au gouvernement d'être "plutôt confus" sur le sujet.

"On sait que le statu quo n'est pas possible. La réforme est indispensable", a déclaré M. Larcher sur France 2.

"Le gouvernement jusque là n'a pas engagé grand-chose, et il est même plutôt confus", a-t-il estimé. "On est à une semaine du dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), et on ne sait toujours pas s'il introduira les éléments de la réforme des retraites" dans ce texte ou "s'il prépare un texte ad hoc".

"C'est le gouvernement qui doit faire le choix, c'est lui qui propose, il a en plus l'arme absolue qui s'appelle le 49-3 vis-à-vis de l'Assemblée nationale", a souligné le président du Sénat, dominé par l'opposition de droite.

"En tout cas au Sénat, nous assumerons nos responsabilités", a promis M. Larcher, rappelant que la majorité sénatoriale a voté depuis trois ans un amendement au PLFSS pour allonger la durée du travail.

Ancien ministre du Travail, M. Larcher a aussi affirmé que "le dialogue social reste un élément important". "Je voudrais le voir à l'oeuvre", a-t-il dit, ajoutant que la réforme des retraites est "un test grandeur nature (...) tout comme la réforme de l'assurance chômage".