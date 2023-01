Retraites: annulations chez les traiteurs en prévision des grèves de transports

L'activité des traiteurs va souffrir en février, déjà un mois traditionnellement creux pour les séminaires d'entreprises, les organisateurs de ces évènements commençant à les reporter en raison des grèves annoncées dans les transports, selon des professionnels interrogés par l'AFP.

"Avec des grèves des transports, les gens vont hésiter à se déplacer, et donc les évènements sont reportés, voire annulés: c'est très préjudiciable pour l'évènementiel", affirme Bernard Cabiron, président de Traiteurs de France, qui réunit 37 traiteurs organisateurs de réceptions indépendants haut de gamme.

"Depuis ce matin, on a des coups de fil, les gens nous disent +On va reporter+, sans fixer de nouvelle date, des séminaires, des rencontres professionnelles, à Paris c'est certain et à Montpellier où je suis également", précise-t-il.

Deux syndicats, la CGT Cheminots et SUD-Rail ont proposé mardi une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF si le gouvernement ne retirait pas son projet de réforme des retraites, avec une première étape les 7 et 8 février.

C'est un nouveau coup dur pour un secteur qui a bien rebondi l'an dernier, après deux ans d'inactivité due à la crise sanitaire, mais où nombre de PME souffrent de la flambée des factures d'énergie actuelle.

S'y ajoute un coût des matières premières "en hausse de 15 à 20%, une augmentation impossible à répercuter sur les clients", dit Aziz Bentaleb, gérant de Calixir, un traiteur spécialisé dans l'événementiel d'entreprise, basé à Wissous dans l'Essonne, qui emploie 27 salariés.

"On a un arrêt total des demandes de devis: les clients ne sont pas confiants, ils ont peur de ne pas pouvoir se déplacer", rapporte-t-il.

"Les évènements qui ne se font pas seront perdus, ce sont des congrès médicaux, bancaires... qui s'annulent: les gens doivent payer la salle d'avance, ils ne veulent pas prendre de risques", complète-t-il. "L'impact est très fort pour les évènements dont les participants doivent venir de l'étranger".

Traiteurs de France va sonder ses adhérents pour connaître l'ampleur de ces désistements mais "c'est sûr qu'il y a un impact, dès le 31 janvier, deuxième jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, après le 19 janvier où un à deux millions de personnes étaient descendues dans la rue.

"Cela touche des évènements nationaux et internationaux, voire même des petits séminaires locaux", dit M. Cabiron, ajoutant: "C'est vraiment inquiétant, surtout sur février qui est déjà un mois assez pauvre en évènements", en raison des vacances scolaires.

Chez Jérémy Traiteur, une "maison familiale" qui travaille pour des séminaires et congrès dans les Bouches-du-Rhône, la direction déplore aussi "quelques annulations ponctuelles pour des évènements où les gens viennent de l'extérieur, les jours de grève."