Retraites : Agirc-Arrco annonce un déficit "maîtrisé" de 4,8 milliards d'euros en 2020

La crise du Covid-19 a fait replonger les comptes du régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé. Mais l'utilisation des réserves a permis de limiter la casse.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Revenu dans le vert en 2019 après dix années de pertes, l'Agirc-Arrco a replongé l'an dernier à cause du Covid-19 et surtout du chômage partiel qui l'a privé de 4 milliards d'euros de cotisations , a précisé Brigitte Pisa, vice-présidente (CFDT) de ce régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé géré par les syndicats et le patronat.

Les recettes ont ainsi baissé de 4,7%, à 79,4 milliards , tandis que les dépenses ont "progressé comme attendu" de 2,8%, à 85,4 milliards, aboutissant à un déficit "technique" de 6 milliards, a détaillé la directrice financière Gaëlle Piadé.

L'utilisation des réserves a permis de limiter la casse à 4,8 milliards , grâce aux plus-values encaissées sur des ventes d'actifs, mais cette ponction a été en partie "compensée par la performance des marchés financiers": le trésor de guerre de l'Agirc-Arrco était encore de 61,6 milliards d'euros fin décembre, soit "près de neuf mois d'avance" par rapport aux dépenses, a-t-elle ajouté.

"Malgré une crise historique, le déficit est maîtrisé" , a affirmé M. Weckner (Medef), soulignant "la solidité du système que les partenaires sociaux ont construit".

Pas de prévision pour 2021

Aucun responsable ne s'est cependant risqué à faire de prévision pour 2021. "Ca dépend de la capacité de rebond de l'économie française", a esquivé le directeur général du régime François-Xavier Selleret, tablant sur un moindre coût du chômage partiel - "une partie va se résorber rapidement".

Au-delà, aucune échéance n'est évoquée pour le retour à l'équilibre, ce qui obligerait à continuer de puiser dans les réserves, compromettant l'objectif de toujours garder en caisse 6 mois d'avance à un horizon de 15 ans.

De nouvelles mesures d'économies ne sont pas pour autant à l'ordre du jour. "On n'est pas dans l'urgence" , a estimé M. Weckner, soutenu par Mme Pisa pour qui "ce serait une erreur de gérer à court terme les conséquences de cette crise" alors qu'"on a un matelas de sécurité".