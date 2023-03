Retraites: action de la CGT sur le périphérique parisien, la circulation momentanément perturbée

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, ont perturbé pendant environ une demi-heure la circulation sur le périphérique parisien vendredi matin, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites et le 49.3, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les manifestants sont descendus en courant sur les voies vers 07H30 à hauteur de la porte de Clignancourt, avec des fumigènes, et ont bloqué la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle en obligeant les automobilistes à rouler au pas.

Parmi eux se trouvaient de nombreux agents EDF, qui ont déployé une banderole à l'effigie de l'entreprise. Beaucoup portaient des chasubles ou des gilets fluorescents et chantaient "on est là, on est là", "le 49.3 on n'en veut pas", "grève, blocage, Macron dégage" ou encore "la retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder".

"On est remontés", a déclaré à l'AFP l'une des manifestantes, Soumaya Gentet, 51 ans, de la CGT Monoprix, qui dit avoir fait toutes les manifestations contre la réforme des retraites. "On tiendra jusqu'au retrait, Borne n'a aucun respect, ils ne tiennent pas compte de la volonté du peuple", estime-t-elle.

"Macron n'en a rien à foutre du peuple", renchérit sa collègue Lamia Kerrouzi, elle aussi de la CGT Monoprix, "il ne comprend pas le langage de la rue, il faut le retrait".

L'action s'est passée globalement dans le calme, malgré quelques signes d'énervement de la part de certains automobilistes.

Peu après 08H00, les manifestants ont quitté le périphérique proprement dit et stationnaient sur une de ses voies d'accès, et la circulation a pu reprendre normalement. Ils se sont ensuite dispersés dans le calme, sans intervention des forces de police, qui étaient présentes.

"Notre action s'est extrêmement bien déroulée, dans le calme, on a eu beaucoup de klaxons de soutien", s'est félicitée auprès de l'AFP Adèle Tellez, de la CGT Paris, l'une des organistrices de l'action.

juc-cel/gvy