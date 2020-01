Retraites : à la recherche du compromis sur l'âge pivot

Un pavé dans la mare de plus. Pour les syndicats, surtout les réformistes en quête d'un compromis. La mesure d'âge pivot est bien inscrite dans le projet de loi sur la réforme des retraites, transmis en fin de semaine dernière au Conseil d'Etat comme nous l'avons révélé. Édouard Philippe l'a confirmé ce mardi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Car « il est nécessaire de garantir l'équilibre » financier du régime de retraites, a redit le Premier ministre.Surprenant ? Pas vraiment. Depuis son discours du 11 décembre devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la chef du gouvernement n'a pas dérogé d'un iota de sa position initiale : fixer comme cadre dans la loi l'instauration de ce fameux âge pivot à 64 ans, qui entrera en vigueur en cas d'échec des partenaires sociaux à trouver d'autres « mesures de trajectoires d'équilibre ». Comme Édouard Philippe l'a à nouveau rappelé ce mardi : « Si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent alors, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. »Une réunion vendredi sur le financementUn donnant-donnant dans lequel la CFDT et l'UNSA se sont engouffrés dès la première heure. Pour eux, « le compromis rapide » souhaité par l'exécutif, en plus des questions de pénibilité, est suspendu au retrait de l'âge pivot. Les deux syndicats l'ont d'ailleurs martelé à l'issue de la réunion ce mardi matin au ministère du Travail.« Il serait de bon ton d'avoir une annonce de retrait de l'âge pivot », a lancé à sa sortie Laurent Berger, le patron de la CFDT, avec des accents étonnamment diplomatiques. Il a aussi salué « un signe d'ouverture » du Premier ministre avec la tenue d'une conférence sur le financement dès vendredi, une proposition cédétiste.Reprenant son langage de syndicaliste, le patron de la CFDT a ...