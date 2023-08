Les dépenses de la rentrée scolaire, de plus en plus importantes avec l’inflation, impactent les budgets d’une grande partie des foyers français. Cette année, les parents s’adaptent pour réduire la facture.

Rentrée scolaire 2023 : quel budget pour les familles ? / iStock.com - targovcom

Un budget moins important

Selon un sondage réalisé par l’institut CSA pour Cofidis en juin dernier, 65 % des parents français comptent réduire le budget réservé à l’achat des fournitures scolaires, des manuels et des vêtements à la rentrée 2023. Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France, déclarait dans un communiqué publié au début de l’été que ces résultats confirmaient le fait que « l’inflation touch[ait] l’ensemble des postes de dépenses, même ceux dédiés à l’instruction des enfants. » Le sondage démontre également que la réduction des coûts de la rentrée est plus conséquente pour les parents âgés de 25 à 34 ans, dont 79 % indiquent prévoir de restreindre les dépenses scolaires de leurs enfants. Enfin, un parent sur cinq confronté à une réduction de budget entend réduire les dépenses directement associées aux manuels scolaires pour réduire la facture globale.

Le recyclage pour alléger les dépenses

Face à l’inflation, près de la moitié des foyers interrogés entendent privilégier le recyclage des vêtements, des fournitures et de divers équipements, au sein d’une fratrie ou via des organismes et boutiques de seconde-main. Une étude publiée le 16 août et pilotée par la Confédération Syndicale des Familles précise que le coût total moyen des fournitures scolaires a augmenté de 11,3 % à la rentrée 2023 par rapport à 2022, pour les élèves de tous niveaux, de l’élémentaire au lycée. Toujours selon la CSF, le coût d’une liste de fournitures complète est de : 233 € en moyenne pour un élève de primaire (+23 % par rapport à 2022), 371 € pour un collégien (+3,5%), 427 € pour un lycéen (+3,1%).

Un coup de pouce dans les supermarchés

À l’approche de la rentrée, plusieurs enseignes de grande distribution mettent en place des opérations de réduction sur les fournitures scolaires. La plupart des offres sont précisées en magasin ou dans les catalogues promotionnels des enseignes. En parallèle, l’opération spéciale « reprise cartable », organisée dans de nombreux magasins, offre un petit coup de pouce pour l’achat d’un nouveau cartable. Sur retour de l’ancien cartable en bon état, les enseignes participantes délivrent un bon d’achat à valoir en magasin sur un nouveau cartable. Les anciens cartables sont collectés et redistribués à des élèves issus de foyers modestes.