Rénovation thermique des habitations : aide élargie en 2021

La Prime Rénov' sera ouverte à tous les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux de rénovations thermiques de leur résidence principale.

Mis en place au 1er janvier 2020, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique Ma Prime Rénov' a été élargi dans le cadre du budget 2021. Il concernera désormais, sans condition de revenu, tous les propriétaires qui occupent leur logement à titre de résidence principale depuis plus de deux ans, et qui souhaitent y réaliser des travaux de rénovation énergétique . La prime sera également ouverte aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.

En fonction des revenus, 40 à 90% de la facture de la rénovation thermique sera pris en charge, a indiqué mardi 29 septembre sur franceinfo la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon. Il est possible de demander une avance en amont des travaux, a précisé la ministre déléguée. Un simulateur doit être présenté le 5 octobre sur le site maprimerenov.gouv.fr.

L'aide pourra être demandée à partir du 1er janvier 2021 et concernera les devis signés après le 1er octobre 2020 , pour des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique. Les ménages qui effectuent des travaux qui permettent de sortir leur logement du statut de passoire thermique (classé F ou G sur l'étiquette de diagnostic de performance énergétique) pourront bénéficier d'un bonus de 1.500.€ maximum.

Au total, 2,3 milliards d'euros seront consacrés à la rénovation en 2021, "donc beaucoup plus que d'habitude", a souligné Emmanuelle Wargon.