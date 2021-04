En 2021, vivre dans un logement confortable et respectueux de l'environnement est un standard incontournable. En effet, il n'est plus question de tolérer les dépenses énergétiques faramineuses des passoires thermiques. Afin d'encourager les propriétaires et les bailleurs à entamer les travaux de transition énergétique, l'État a mis en place un nouveau dispositif d'aide : MaPrimeRénov'. L'obtention de cette dernière ne se limite pas aux foyers à revenus modestes, ce qui signifie que tous les propriétaires-bailleurs peuvent librement y prétendre.



L'isolation thermique d'un logement est un critère majeur. Les maisons mal isolées ont d'ailleurs tendance à être plus énergivores que les autres. À l'heure actuelle, l'amélioration des systèmes d'isolation, de ventilation et de chauffage est un impératif pour une consommation énergétique plus responsable. Heureusement, grâce à MaPrimeRénov', les propriétaires peuvent financer une partie des travaux de rénovation énergétique avec l'aide de l'État. Décryptage.

Rénovation énergétique : MaPrimeRénov' étendue à tous les propriétaires / iStock.com-Alberto Masnovo

MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est ?

Evolution du CITE (Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique) fusionné avec les aides "Habiter Mieux agilité" de l'Anah, MaPrimeRénov' est un nouveau dispositif créé par le gouvernement au début de l'année 2020. En vue de la relance économique, cette prime se voit renforcée. En effet, il est désormais possible pour tous les propriétaires d'accéder à cette aide spéciale destinée à soutenir et à encourager la transition écologique. Celle-ci prend en charge différents travaux destinés à améliorer la consommation énergétique d'un logement. Il s'agit principalement des travaux de ventilation, d'isolation, d'audit énergétique ou encore de chauffage. Maisons individuelles et habitats en copropriété sont y éligibles.

Quel est le montant accordé par cette aide ?

Comme toutes les autres aides pour la rénovation énergétique, MaPrimeRénov' attribue un montant forfaitaire au demandeur, et ce, selon différents critères, notamment :



Les revenus du foyer concerné : le calcul est en partie basé sur une échelle des plafonds de ressources, répartis en quatre profils couleurs distincts. Les foyers les plus modestes sont associés au profil Bleu, les plus aisés sont catégorisés Rose, en passant par les profils Jaune et Violet pour les foyers intermédiaires. Il existe également une différence pour les plafonds selon que les habitations se situent en Île-de-France ou dans les territoires.

Le gain écologique généré par les travaux de rénovation à entreprendre, à savoir le degré de l'impact qu'auront ces travaux sur la consommation énergétique du logement.

Comment bénéficier de cette prime ?

Outre le montant accordé, pour que les travaux puissent être éligibles à la prime, ces derniers doivent être confiés à des entreprises reconnues garantes pour l'environnement (RGE).

Bien que la nouvelle prime d'aide à la rénovation énergétique soit accessible à un public plus large depuis octobre 2020, il est nécessaire, avant de procéder à la demande, de vérifier son éligibilité. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le simulateur en ligne Simul'Aides mis en place spécialement par le gouvernement. Autrement, l'intégralité des démarches pour la demande d'aide s'effectue en ligne sur le site web de MaPrimeRenov'. Des pièces justificatives seront demandées pour constituer le dossier. Le demandeur n'aura ensuite plus qu'à attendre la réponse de l'Anah.