Rénovation des bâtiments publics: l'Etat a reçu pour près de 8 mds EUR de projets

Le gouvernement, qui compte rénover massivement les bâtiments publics du pays, s'est vu proposer pour près de huit milliards d'euros de projets, soit environ deux fois plus que l'enveloppe prévue, a-t-il annoncé mardi.

"Plus de 4.000 projets de rénovation pour près de huit milliards ont été proposés", a annoncé l'exécutif dans un communiqué.

Le gouvernement a fait de la rénovation énérgétique l'un des grands axes de son plan de relance, qui a été annoncé à la rentrée et vise à sortir durablement l'économie de la crise engendrée par le Covid-19.

Il compte consacrer presque sept milliards d'euros sur deux ans à ce thème et la plus grande partie de ce budget - quatre milliards - doit alimenter un vaste plan de rénovation des bâtiments publics.

Celui-ci comprend deux grands volets: d'un côté, les seuls établissements d'enseignement et de recherche, comme les universités, et, de l'autre, administrations et différents établissements publics.

Ce sont ces acteurs qui ont présenté les huit milliards d'euros de projets annoncés mardi et parmi lesquels une sélection devra donc être effectuée dans l'idée de lancer les travaux dès l'an prochain.

Pour l'essentiel des projets, ce sont les préfets de région qui effectueront la sélection lors des prochaines semaines.

Mais, pour les plus coûteux - plus de cinq millions d'euros ou plus de huit millions en Île-de-France -, les décisions seront arrêtées d'ici environ un mois par le gouvernement lui-même.

L'ensemble des dossiers retenus doit être annoncé avant le 30 novembre.