Relance : la taxation de l'épargne des ménages "définitivement" écartée par Bruno le Maire

Le gouvernement travaille à des "incitations qui permettraient aux Français de dépenser leur épargne dans l'économie" pour participer à la relance.

Bruno Le Maire à Paris, le 19 janvier 2021. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a écarté, lundi 1er mars, "définitivement" une taxation de l'épargne des ménages pour inciter à consommer et contribuer à la relance de l'économie française.

"J'écarte une nouvelle fois clairement et définitivement toute taxation de l'épargne des Français", a affirmé le ministre lors d'un point presse consacré au plan de relance.

L'an dernier, les ménages ont engrangé une épargne supplémentaire de 100 à 120 milliards d'euros , à la fois par crainte de l'avenir mais aussi du fait d'une consommation empêchée par les restrictions sanitaires, selon la Banque de France. Et elle pourrait atteindre les 200 milliards d'ici la fin 2021, selon les prévisions du gouvernement.

Un des "défis" de la reprise économique

Transformer cette épargne en consommation ou en investissement dans les entreprises sera un des "défis" de la reprise économique, a jugé Bruno Le Maire, à l'instar de nombreux économistes.

"Nous travaillons à des incitations qui permettraient aux Français de dépenser leur épargne dans l'économie et donc de participer à la relance économique", a-t-il ajouté, sans donner de détails à ce stade.

Selon le quotidien Les Échos , Bercy envisagerait notamment d' assouplir les conditions de transferts et dons entre générations. Une piste que le ministre a refusé de confirmer.

Certains élus de gauche et des économistes proposent eux d'instaurer une taxe exceptionnelle , dite "covid", sur les ménages les plus aisés, qui sont ceux qui ont le plus épargnés, ou sur les entreprises qui ont tiré partie de la crise, comme les géants de la distribution.