Réforme des retraites : une semaine à quitte ou double pour les syndicats

« Finalement, ce mouvement contre la réforme des retraites redonne aux syndicats un quart d'heure de célébrité ! », estime, un brin ironique, le politologue spécialiste du syndicalisme Dominique Andolfatto, reprenant la célèbre formule du peintre Andy Wahrol. Il ne croit pas si bien dire.Alors que le conflit social entre lundi 16 décembre dans son douzième jour et que les vacances de Noël commencent vendredi soir, tous les yeux sont désormais braqués sur l'attitude des uns et des autres, alors même qu'en France, les syndicats, bousculés ces derniers mois par la crise des Gilets jaunes, deviennent invisibles dans de nombreuses entreprises.Rien ne bougera avant mercrediPour l'heure, tandis que le pays reste en partie paralysé par la plus longue grève des transports qu'ait connue la France depuis 1995, chacun campe sur ses positions et cette situation va se prolonger au moins jusqu'à l'acte III de la mobilisation prévu mardi 17 décembre.Ce n'est qu'à partir de ce mercredi, avec les rencontres qui doivent se tenir à Matignon entre le Premier ministre Édouard Philippe et les partenaires sociaux que les positions pourraient évoluer. Aucun rendez-vous n'est encore fixé. VIDÉO. Retraites : les syndicats réagissent aux annonces d'Édouard Philippe Côté syndical, les rangs sont unis mais les voix discordantes. « Si le gouvernement retire son projet et qu'on discute sérieusement, tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi », déclarait ce dimanche sur BFMTV Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT dont l'organisation est majoritaire à la SNCF.Le gouvernement cherche à calmer le jeu sur l'âge pivotDans le même cortège, ce mardi, le chef de la CFDT Laurent Berger tiendra un autre discours. Pour lui, tête de file du camp des « réformistes », il n'est pas question d'empêcher les Français de se déplacer pour les fêtes de fin ...